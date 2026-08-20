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Німецька розвідка закликала вигнанців із Росії допомогти спецслужбі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німецька розвідка закликала вигнанців із Росії допомогти спецслужбі
Німецька розвідка почала збирати дані про репресії Росії та Китаю
фото: Reuters

У Берліні розраховують отримати від переслідуваних людей інформацію, яка допоможе викривати відповідальних за погрози та напади

Федеральна служба захисту конституції Німеччини (BfV) відкрила гарячу лінію для людей, які втекли з авторитарних держав та зазнають переслідувань уже на території Німеччини. Спецслужба закликає їх повідомляти про методи репресій та допомагати встановлювати причетних до них осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У четвер, 20 серпня, BfV опублікувала 16-сторінкову брошуру, присвячену новій гарячій лінії. Вона призначена для людей, які знайшли притулок у Німеччині після втечі з авторитарних держав, зокрема Росії, Китаю та Ірану.

За даними німецької спецслужби, люди у вигнанні дедалі частіше стикаються із залякуваннями, стеженням та репресіями з боку агентів країн свого походження. В окремих випадках йдеться про спроби викрадення та навіть убивства.

Саме тому BfV закликала людей, які зіткнулися з таким переслідуванням, передавати інформацію німецькій внутрішній розвідці. Отримані від них відомості спецслужба планує використовувати для аналізу репресивних стратегій та пошуку способів протидії таким методам.

Гаряча лінія орієнтована, зокрема, на людей, які можуть перебувати під загрозою через те, що вони є дисидентами, журналістами або представниками ЛГБТ-спільноти.

У німецькій розвідці розраховують, що інформація безпосередньо від людей, які стали об'єктами переслідувань, допоможе встановлювати тих, хто стоїть за погрозами, стеженням та іншими репресивними діями.

«Завдяки як власним розслідуванням, так і інформації, наданій самими постраждалими, внутрішня розвідувальна служба має змогу виявляти відповідальних за ці дії», – йдеться в одному з розділів 16-сторінкового документа.

У брошурі також зазначається, що звернення постраждалих можуть допомогти BfV не лише краще досліджувати механізми переслідування людей за кордоном, а й запобігати конкретним загрозам.

Нагадаємо, нещодавно у Берліні правоохоронці затримали громадянина Казахстану, якого підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. 

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Теги: розвідка Німеччина Китай росіяни

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