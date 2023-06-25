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У США 12 людей отруїлися хлором у басейні: серед постраждалих – діти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У США 12 людей отруїлися хлором у басейні: серед постраждалих – діти
Начальник міської рятувальної служби Самуель Пена заявив, що роботи з усунення витоку хлору продовжуютьс
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалих було доставлено до лікарні

У США через раптовий викид хлорки в басейн з ознаками отруєння госпіталізовано щонайменше 12 людей, серед них – семеро дітей. Про це повідомляє ABC News.

Інцидент стався в Х'юстоні, штат Техас. Місцева пожежна служба, яка надає екстрену медичну допомогу, отримала виклик увечері. Декілька людей, зокрема й діти, повідомили, що вони мали реакцію на воду – найімовірніше, причина полягає у надмірному хлоруванні басейну.

Постраждалих було доставлено до лікарні. Начальник міської рятувальної служби Самуель Пена заявив, що роботи з усунення витоку хлору продовжуються, і закликав громадян не наближатися до місця події.

Раніше повідомлялося, що в Уляновській області РФ місцеві отруїлися російським сурогатним сидром «Містер Сидр». Згодом стало відомо, що через напій загинули майже 40 осіб.

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Теги: отруєння басейн

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