Економіка Великої Британії увійшла в першу за останні 11 років рецесію



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Заходи з обмеження поширення коронавірусу офіційно підштовхнули країну до рецесії, - ЗМІ

Британська економіка скоротилася на 20,4% порівняно з першими трьома місяцями року

Економіка Британії протягом трьох місяців - з квітня до червня - пережила найбільший спад за всю історію. Про це повідомляє BBC.

Видання зазначає, що заходи з обмеження поширення коронавірусу офіційно підштовхнули країну до рецесії.

«Британська економіка скоротилася на 20,4% порівняно з першими трьома місяцями року. Витрати домашніх господарств різко впали, оскільки магазини були змушені закритися, в той час як виробництво на фабриках і будівництвах також знизилося. Це підштовхнуло Британію до її першої технічної рецесії (два квартали поспіль економічного спаду) з 2009 року», - йдеться у повідомленні.

Управління національної статистики (ONS) заявило, що економіка почала зростати знову в червні, коли урядові обмеження на пересування почали слабшати.

Найбільше від обмежень постраждав готельний сектор.

Джонатан Атоу, заступник головного статистика з економічної статистики, сказав: "Економіка почала відновлюватися в червні, коли знову відкрилися магазини, заводи почали нарощувати виробництво, а житлове будівництво продовжило відновлення".

«Незважаючи на це, валовий внутрішній продукт в червні все ще залишається на шосту частину нижчим свого рівня в лютому, до того як вірус завдав удару», – додав він.

Як повідомлялося, експерти назвали головну проблему світової економіки.



