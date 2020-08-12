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    У світі

    Економіка Великої Британії увійшла в першу за останні 11 років рецесію

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    Заходи з обмеження поширення коронавірусу офіційно підштовхнули країну до рецесії, - ЗМІ - Економіка Великої Британії увійшла в першу за останні 11 років рецесію
    Заходи з обмеження поширення коронавірусу офіційно підштовхнули країну до рецесії, - ЗМІ

    Британська економіка скоротилася на 20,4% порівняно з першими трьома місяцями року

    Економіка Британії протягом трьох місяців - з квітня до червня - пережила найбільший спад за всю історію. Про це повідомляє BBC.

    Видання зазначає, що заходи з обмеження поширення коронавірусу офіційно підштовхнули країну до рецесії.

    «Британська економіка скоротилася на 20,4% порівняно з першими трьома місяцями року. Витрати домашніх господарств різко впали, оскільки магазини були змушені закритися, в той час як виробництво на фабриках і будівництвах також знизилося. Це підштовхнуло Британію до її першої технічної рецесії (два квартали поспіль економічного спаду) з 2009 року», - йдеться у повідомленні.

    Управління національної статистики (ONS) заявило, що економіка почала зростати знову в червні, коли урядові обмеження на пересування почали слабшати.

    Найбільше від обмежень постраждав готельний сектор.

    Джонатан Атоу, заступник головного статистика з економічної статистики, сказав: "Економіка почала відновлюватися в червні, коли знову відкрилися магазини, заводи почали нарощувати виробництво, а житлове будівництво продовжило відновлення".

    «Незважаючи на це, валовий внутрішній продукт в червні все ще залишається на шосту частину нижчим свого рівня в лютому, до того як вірус завдав удару», – додав він.

    Як повідомлялося, експерти назвали головну проблему світової економіки.

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