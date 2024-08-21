В Арктиці незабаром може вибухнути гігантська «ртутна бомба»: причина

Зараз ртуть, що виділяється не становить токсичної загрози, згодом її вплив зростатиме

Ртуть, яка раніше тисячоліттями зберігалася у покладах вічної мерзлоти, тепер розмивається і потрапляє в довкілля

При відтаванні ґрунту вічної мерзлоти виділяється ртуть, закута там на тисячоліття. Це стає все більш поширеним явищем через зміну клімату. Про це пише Еuronews.

Протікаючи через Аляску до Берінгова моря, річка Юкон розмиває вічну мерзлоту вздовж своїх берегів і несе відкладення вниз за течією.

У міру потепління на нашій планеті вічна мерзлота руйнується дедалі швидше і викидає у довкілля токсичний метал – ртуть.

Хоча на сьогодні ртуть, що виділяється під час танення вічної мерзлоти, не становить токсичної загрози, згодом її вплив зростатиме. Вона поступово накопичується в харчовому ланцюжку – майбутню загрозу міститиме риба та м'ясо диких тварин, які споживає людина.

У новому дослідженні, опублікованому вченими Коледжу літератури, мистецтв та наук Дорнсайф Університету Південної Каліфорнії (USC), розглядаються точніші способи вимірювання масштабів ртутної проблеми Арктики.

Чому в Арктиці є ртуть?

Природна циркуляція атмосфери призводить до того, що забруднюючі речовини переміщуються на більш високі широти.

В результаті ртуть накопичується в Арктиці, де вона поглинається рослинами, які потім гинуть і стають частиною ґрунту. Вона зберігається у вічній мерзлоті – там, де земля залишається мерзлою цілий рік, – і за тисячі років концентрація ртуті накопичується в ґрунті. У такому вигляді вона не становить особливої ​​небезпеки.

Токсичний метал вивільняється при відтаванні ґрунту, що стає все більш поширеним явищем через зміну клімату. Арктика теплішає у чотири рази швидше, ніж планета в середньому.

Ртуть, яка раніше тисячоліттями зберігалася у покладах вічної мерзлоти, тепер розмивається і потрапляє в довкілля.

Це може становити серйозну загрозу для довкілля та здоров'я 5 мільйонів людей, що проживають в Арктиці, і понад 3 мільйонів людей, що живуть у районах, де вічна мерзлота, як очікується, повністю зникне до 2050 року.

«Гігантська ртутна бомба в Арктиці може ось-ось вибухнути» – каже співавтор дослідження Джош Вест, професор наук про Землю та екологічні дослідження в Університеті Південної Каліфорнії.

Ризик споживання ртуті через питну воду мінімальний. Розмиті відкладення також часто відкладаються далі за течією річки.

Ртутне забруднення Арктики і прогнози

У новому дослідженні розглядається більш точний метод вимірювання кількості ртуті, що вивільняється рікою з вічної мерзлоти.

Попередні методи оцінки рівня цього токсичного металу стикаються з такими обмеженнями, як глибина забору проб ґрунту, що означає значні розбіжності у результатах. Зразки було взято лише з верхнього триметрового шару вічної мерзлоти.

В рамках дослідження ртуть аналізувалась у відкладеннях на берегах річок та піщаних мілинах, що дозволило проникнути у більш глибокі шари ґрунту. Рівень вмісту токсичного металу відповідав вищим оцінкам, отриманим у ході попередніх досліджень, що, на думку вчених, означає, що їхній метод, швидше за все, є точним.

Команда також використовувала супутники, щоб побачити, як може змінитися русло річки Юкон у найближчі роки і як це може вплинути на ерозію її берегів, які містять ртуть. Дослідники сподіваються, що це допоможе передбачити переміщення цього забруднювача.

Вчені також виявили, що осад із дрібними зернами містить більше ртуті, ніж осад із великими. Це говорить про те, що різні типи ґрунтів можуть становити різну небезпеку.

«Облік всіх цих факторів повинен дати нам більш точну оцінку загальної кількості ртуті, яка може бути викинута внаслідок подальшого танення вічної мерзлоти протягом наступних кількох десятиліть», – робить висновок доктор Університету Південної Каліфорнії Ізабель Сміт.

До слова, Міністерство оборони США опублікувало оновлену стратегію щодо Арктики. У документі йдеться, що модернізація обумовлена ​​зростаючими наслідками змін клімату та великими геополітичними змінами, серед яких війна в Україні, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО та розширення співробітництва між Москвою та Пекіном.