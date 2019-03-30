ЄС зажадав від Росії припинення переслідування кримських татар в окупованому Криму



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ЄС оприлюднив заяву щодо арештів в окупованому Криму

Європейський союз вимагає від російської влади припинити переслідування кримських татар і очікує, що «всі незаконно затримані українці будуть звільнені негайно». Про це йдеться в офіційній заяві Євросоюзу, оприлюдненій 30 березня.

«Європейський союз очікує, що Російська Федерація припинить цю практику і зробить всі необхідні кроки для забезпечення того, щоб права людини і основні свободи могли здійснюватися в Криму без будь-якої дискримінації», - йдеться в заяві.

Як відомо, в окупованому Криму заарештували всіх 23 затриманих кримськотатарських активістів.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукували російські силовики, відвідували українських політв'язнів.

«Омбудсмен» Криму підтвердила, що заарештованих кримських татар вивезли в Росію.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

Джерело: Крим.Реалії