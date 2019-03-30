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    У світі

    ЄС зажадав від Росії припинення переслідування кримських татар в окупованому Криму

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    ЄС зажадав від Росії припинення переслідування кримських татар в окупованому Криму

    ЄС оприлюднив заяву щодо арештів в окупованому Криму

    Європейський союз вимагає від російської влади припинити переслідування кримських татар і очікує, що «всі незаконно затримані українці будуть звільнені негайно». Про це йдеться в офіційній заяві Євросоюзу, оприлюдненій 30 березня.

    «Європейський союз очікує, що Російська Федерація припинить цю практику і зробить всі необхідні кроки для забезпечення того, щоб права людини і основні свободи могли здійснюватися в Криму без будь-якої дискримінації», - йдеться в заяві.

    Як відомо, в окупованому Криму заарештували всіх 23 затриманих кримськотатарських активістів.

    Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

    Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукували російські силовики, відвідували українських політв'язнів.

    «Омбудсмен» Криму підтвердила, що заарештованих кримських татар вивезли в Росію.

    Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

    Джерело: Крим.Реалії

    ЄС Крим кримські татари окупанти ФСБ українці права людини
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