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Окупанти зруйнували під’їзд багатоповерхівки у Слов’янську: є постраждалі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти зруйнували під’їзд багатоповерхівки у Слов’янську: є постраждалі
Напередодні місто також зазнало серії авіаударів із використанням авіабомб
колаж: glavcom.ua

Унаслідок атаки зруйновано під’їзд будинку з першого по п’ятий поверхи. Також пошкоджений приватний будинок.

Російські війська вранці 31 серпня завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Окупанти застосували авіабомбу ФАБ-500, внаслідок чого зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. Є постраждалі. Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, пише «Главком».

За його словами, удар стався близько 04:20. Влучання зафіксували у багатоповерхівку в центральній частині міста. Унаслідок атаки зруйновано під’їзд будинку з першого по п’ятий поверхи. Також пошкоджений приватний будинок. Відомо щонайменше про чотирьох поранених. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Окрім зруйнованого будинку, російський удар спричинив значні пошкодження цивільної інфраструктури міста. За попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитячий садок та автомобілі.

Російські війська регулярно завдають ударів по Слов’янську, застосовуючи авіабомби та інші засоби ураження. Напередодні місто також зазнало серії авіаударів із використанням ФАБ-250 та ФАБ-500. Тоді, за даними місцевої влади, були знищені п’ять приватних будинків, пошкоджені щонайменше 20 приватних домоволодінь і три багатоповерхівки, а також торговельні павільйони на Привокзальному ринку.

Наразі інформація про стан поранених та остаточні наслідки ранкового удару уточнюється. Варто нагадати, що російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Двоє людей, серед яких підліток, дістали поранення внаслідок удару.

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Теги: бомбардування війна Україна

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