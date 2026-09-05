Politico: Україна намагається забезпечити себе ракетами Patriot

Київ просить у союзників, щоб ті надсилали більше перехоплювачів та фінансування, але поки що зусилля не мають успіху

На тлі загрози посилення російських ракетних ударів по енергетиці цієї зими Україна стикається з виснаженням запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони та нестачею коштів для їх закупівлі. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Серія дипломатичних зустрічей цього тижня – включаючи міністрів оборони ЄС та послів НАТО – не принесла конкретних зобов'язань від союзників.

Запаси ракет Patriot у Києві фактично зведені до нуля. Єдиним надійним джерелом залишається програма НАТО PURL, яка покриває 95% постачань, але забезпечує лише 10-20 ракет на місяць (тоді як лише в липні РФ випустила 195 ракет).

Країни, що мають запаси ракет PAC-2 та PAC-3 (зокрема Греція, Іспанія, Японія та Південна Корея), утримуються від їх передачі через власні безпекові ризики та напруженість у своїх регіонах. Загальносвітовий дефіцит посилюється тим, що США відновлюють власні запаси після витрати сотень ракет проти Ірану.

У 2026 році дефіцит оборонного бюджету України сягає €23 млрд через перенесення витрат, а фінансування схеми НАТО PURL значно відстає від цілі у $12 млрд.

За даними розвідки, Кремль готує нові наземні наступи та масовані удари. Крім того, РФ розгортає швидші та дешевші реактивні «Шахеди», проти яких Україна випробовує чотири вітчизняні прототипи.

Володимир Зеленський заявив, що для проходження зими Україні потрібно 300 перехоплювачів Patriot. Серед інших пріоритетів – ракети AMRAAM, IRIS-T, AIM-9X, системи HAWK та інвестиції у внутрішнє виробництво дронів і далекобійної артилерії. Німеччина планує оголосити про нові поставки IRIS-T у вересні, а Франція та Італія пообіцяли ракети Aster 30 до жовтня. Зі свого боку, НАТО готує 4-5 нових пакетів допомоги.

Як відомо, Іспанія продовжить постачати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, необхідні для захисту від російських балістичних ударів.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відповів на запитання журналістів під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу у Віклоу, Ірландія. «Ми робимо це протягом тривалого часу і будемо продовжувати це робити», – наголосив Альбарес.