Через страйк профспілок у Фінляндії виник ажіотажний попит на каністри

Yle: За останній тиждень компанії у Фінляднії продали на 80% більше каністр для палива, ніж зазвичай

Фінляндію охопили масові страйки проти реформ праці. Побоюючись нестачі бензину та дизпалива на АЗС, фіни не лише заправили повні баки автомобілів, а й масово скуповують каністри. Компанії просять не заповнювати їх, щоб не створювати реальний дефіцит палива у країні. Тим часом автобуси в Гельсінкі можуть зупинитися вже до кінця тижня через брак палива. Про це пише фінське видання Yle.

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«Побоювання з приводу нестачі палива призвели до того, що фіни запаслися бензином та дизельним паливом, а тепер ще й каністрами», – зазначає видання.

Дилери, які торгують автомобільними аксесуарами, розповіли, що попит на каністри значно зріс. Наприклад, компанія Tokmanni продала на 80% більше каністр для палива, ніж зазвичай.

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«Минулого тижня вже були сплески продажу. Цього тижня покупців стало приблизно вдвічі більше», – сказав генеральний директор Broman Group Тоні Стігцеліус.

У Фінляндії триває оголошений двотижневий страйк з вимогою до уряду відмовитися від запланованої реформи ринку праці. Зокрема, про участь в акціях протесту оголосили профспілка працівників автотранспорту AKT, індустріальна профспілка, профспілка працівників громадського сектору та сфери соціального забезпечення JHL та профспілка електриків. Акції охоплюють близько 7 тис. працівників та триватимуть два тижні. Крім того, у цей період можливі інші короткочасні страйки.

Як зазначає Yle, нестачу палива пов'язують найбільше із столичним регіоном. Представники організації, яка керує громадським транспортом у Гельсінкі, повідомили: можливо, доведеться скоротити автобусне сполучення до кінця тижня через брак палива.

«Виходячи з сьогоднішньої ситуації, ми зможемо нормально працювати як мінімум сьогодні та завтра», – повідомив генеральний директор Nobina Петрі Ауно. Раніше, у вівторок, транспортна адміністрація Гельсінкі (HSL) підрахувала, що у першому автобусному парку закінчиться паливо після середи, і всі дизельні транспортні засоби зупиняться до вихідних.

Оператори автозаправних станцій сподіваються, що люди залишать свої каністри незаповненими, пише Yle. У понеділок у резервуарах Teboil у Весанто закінчилися бензин E10 та дизельне паливо. Після цього підприємець Марко Кауппінен закликав у соціальних мережах до помірності.

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Нагадаємо, у Фінляндії розпочався черговий етап загальнонаціонального страйку проти реформи праці та виникли проблеми з доставкою палива. Так, наприклад, в аеропорту Гельсінкі підрахували, що запасів вистачить до кінця тижня, тоді як цей етап страйку триватиме два. Тому авіакомпаніям рекомендували заправляти літаки або у точці вильоту до Фінляндії, або у сусідніх країнах.