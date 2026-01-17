Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»
Фінська сторона поінформувала російських прикордонників про інцидент
фото з відкритих джерел

Затримані визнали, що свідомо перейшли на територію Росії

У Фінляндії затримали трьох громадян Німеччини, яких підозрюють у незаконному перетині державного кордону з Росією. Інцидент стався 14 січня в районі Куусамо, повідомляє фінський суспільний мовник Yle з посиланням на Прикордонну службу Фінляндії, передає «Главком».

За даними прикордонників, туристів виявили в лісовій зоні Пальякка неподалік демаркаційної лінії. Патруль прикордонної охорони регіону Каїнуу затримав трьох молодих людей, які пересувалися на снігоступах.

Затримані визнали, що свідомо перейшли на територію Росії, пояснивши свої дії «звичайною цікавістю». Капітан прикордонної служби Юха Ромппайнен зазначив, що туристів було поінформовано про сувору заборону перебування в прикордонній зоні, однак вони проігнорували обмеження.

Фінська сторона поінформувала російських прикордонників про інцидент. У Прикордонній службі також повідомили, що це не поодинокий випадок, оскільки напередодні було затримано громадянина Фінляндії, який також намагався незаконно перейти кордон з РФ.

Нагадаємо, на східному кордоні Фінляндії, особливо у регіоні Лапландія, будівництво захисного бар'єру (паркану) майже завершено.

За даними Прикордонної служби Лапландії, завершення робіт у північній частині було сповільнене на кілька тижнів через дефіцит робочої сили, але очікується, що основні ділянки будуть готові до грудня.

Загалом на території Лапландії збудовано вісім кілометрів бар'єру, тоді як загальна довжина кордону у цьому регіоні становить близько 380 км. 

Читайте також:

Теги: прикордонники Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авто залишили на околиці населеного пункту неподалік кордону
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
11 сiчня, 15:21
Дніпрянин планував незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав у горах
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
6 сiчня, 19:10
Організаторам схем загрожує до 9 років тюрми та конфіскація майна
СБУ та Нацполіція викрили три «схеми для ухилянтів»
6 сiчня, 11:52
Каллас заявила, що Балтійське море з початку повномасштабної війни Росії демонструє системну дестабілізацію
ЄС відреагував на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі
2 сiчня, 04:23
Фінські правоохоронці затримали вантажне судно Fitburg, що прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією у Балтійському морі
На борту судна, яке підозрюють у пошкодженні кабелю в Балтійському морі, виявлено підсанкційний вантаж
2 сiчня, 00:55
Дорога художниці з України до міста Дортмунд у Німеччині тривала близько 45 годин
16 годин на кордоні. Київська художниця розповіла, як дві доби добиралася до Німеччини
29 грудня, 2025, 19:51
Умови отримання посвідки у Фінляндії стануть суворішими
Фінляндія посилить умови отримання посвідки на постійне проживання
24 грудня, 2025, 07:12
За словами Стубба, спеціальні посланці США активно працювали над зменшенням розбіжностей між сторонами
Президент Фінляндії про мирні переговори: до угоди залишилися останні 5%
22 грудня, 2025, 14:48
Проникнення росіян на територію Естонії було зафіксовано на відео
Російські прикордонники проникли на територію Естонії
18 грудня, 2025, 12:25

Соціум

У Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи
У Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи
Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»
Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»
Нобелівський комітет роз’яснив правила після передачі медалі Трампу
Нобелівський комітет роз’яснив правила після передачі медалі Трампу
МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС для ремонту
МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС для ремонту
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
Спалахнула пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ
Спалахнула пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua