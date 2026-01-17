Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»

Затримані визнали, що свідомо перейшли на територію Росії

У Фінляндії затримали трьох громадян Німеччини, яких підозрюють у незаконному перетині державного кордону з Росією. Інцидент стався 14 січня в районі Куусамо, повідомляє фінський суспільний мовник Yle з посиланням на Прикордонну службу Фінляндії, передає «Главком».

За даними прикордонників, туристів виявили в лісовій зоні Пальякка неподалік демаркаційної лінії. Патруль прикордонної охорони регіону Каїнуу затримав трьох молодих людей, які пересувалися на снігоступах.

Затримані визнали, що свідомо перейшли на територію Росії, пояснивши свої дії «звичайною цікавістю». Капітан прикордонної служби Юха Ромппайнен зазначив, що туристів було поінформовано про сувору заборону перебування в прикордонній зоні, однак вони проігнорували обмеження.

Фінська сторона поінформувала російських прикордонників про інцидент. У Прикордонній службі також повідомили, що це не поодинокий випадок, оскільки напередодні було затримано громадянина Фінляндії, який також намагався незаконно перейти кордон з РФ.

Нагадаємо, на східному кордоні Фінляндії, особливо у регіоні Лапландія, будівництво захисного бар'єру (паркану) майже завершено.

За даними Прикордонної служби Лапландії, завершення робіт у північній частині було сповільнене на кілька тижнів через дефіцит робочої сили, але очікується, що основні ділянки будуть готові до грудня.

Загалом на території Лапландії збудовано вісім кілометрів бар'єру, тоді як загальна довжина кордону у цьому регіоні становить близько 380 км.