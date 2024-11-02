Китай втратив третину своїх багатіїв через падіння економіки – Financial Times

Криза на ринку житла знищила третину китайських мільярдерів

Бум на ринку житла Китаю, який тривав кілька десятиліть, приводив до появи нових і нових мільярдерів. Однак потім економічний спад знищив багатьох підприємців, які мали величезні статки та були пов'язані з будівельними компаніями. Про це пише Financial Times із посиланням на дані дослідницької групи Hurun.

За останні три роки кількість доларових мільярдерів у Китаї скоротилася більш ніж на третину. На піку 2021 року в країні налічувалося 1185 доларових мільярдерів, проте до другої половини 2024 року їхня кількість скоротилася до 753, або приблизно на 36%.

Ця цифра (36%) перевищила десятивідсоткове падіння курсу юаня до долара, яке мало місце за той самий період часу. Таким чином, різке скорочення кількості доларових мільярдерів у Китаї стало наслідком не лише послаблення юаня.

Лише цього року кількість доларових мільярдерів у країні скоротилася на 16%, тоді як курс юаня до долара знизився лише на 2,5%.

Бум на ринку житла Китаю, який тривав кілька десятиліть, приводив до появи нових і нових мільярдерів. Однак потім економічний спад знищив багатьох підприємців, які мали величезні статки та пов'язані з будівельними компаніями.

Руперт Хугеверф, голова Hurun Report, прокоментував список китайських мільярдерів (див. нижче), вказавши, що він «безпрецедентно скорочується третій рік поспіль, оскільки економіка і фондові ринки Китаю переживають складний рік».

Очолює список засновник ByteDance Чжан Імін, який зі статками $49,3 млрд вирвався на перше місце, обійшовши «короля бутильованої води» Чжун Шаньшаня. Нові мільярдери є «новим поколінням підприємців у Китаї, яке є набагато більш інтернаціональним, ніж їхні попередники», йдеться в доповіді Hurun.

Нагадаємо, економічна криза в Китаї турбує громадян. Пекін боїться вдаватися до більш сміливих заходів з підтримки економіки.Протести в Китаї зростають, оскільки наслідки уповільнення економіки турбують громадян, а Пекін утримується від сміливіших кроків для підтримки економічного зростання.