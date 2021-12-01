Польща зафіксувала рекордну кількість Covid-випадків і смертей за добу

За офіційними даними, від початку пандемії у Польщі інфікувалися понад 3,5 млн людей

За минулу добу, 30 листопада, у Польщі зафіксовано 29 064 випадки інфікування коронавірусом, померли 570 осіб. Про це інформує МОЗ Польщі у Тwitter.

За кількістю інфікованих, це найвищий показник від 2 квітня. Найбільше інфікованих на Covid-19 виявлено у Мазовецькому (Варшава), Сілезькому (Катовіце) та Великопольському (Познань) воєводствах, загальна кількість яких у цих трьох регіонах становить близько половини всіх інфікованих по країні.

За смертністю показник минулої доби є найвищим з другої половини квітня і рекордним під час четвертої, осінньої хвилі коронавірусу в Польщі.

За офіційними даними, від початку пандемії у Польщі інфікувалися понад 3,5 млн людей, померли понад 84,1 тисячі.

Для порівняння, за добу 30 листопада в Україні було зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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