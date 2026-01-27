Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Французький парламент підтримав суворі обмеження соцмереж для дітей
фото з відкритих джерел

Законопроєкт передбачає обмеження доступу до платформ і заборону смартфонів у середній школі

Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Еммануеля Макрона у мережі Х.

За інформацією Le Monde, за законопроєкт проголосували 130 депутатів. Проти виступив 21 парламентар – переважно з партій «Нескорена Франція» та «Зелені».

Тепер документ має розглянути Сенат Франції. Макрон закликав парламентарів прискорити процедуру, щоб закон набув чинності вже з наступного навчального року.

«Бо мізки наших дітей не продаються. Ні американським платформам, ні китайським мережам. Тому що їхні мрії не можуть бути продиктовані алгоритмами. Бо ми не хочемо тривожного покоління, а покоління, яке вірить у Францію, Республіку та її цінності», – написав президент Франції.

Законопроєкт, запропонований депутаткою партії «Відродження» Лор Міллер, забороняє онлайн-платформам надавати будь-які «послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років». Виняток зроблено для окремих освітніх платформ і сервісів приватного обміну повідомленнями, зокрема WhatsApp.

Крім того, документ передбачає заборону використання мобільних телефонів у середній школі.

Паралельно з цим великі технологічні компанії починають впроваджувати власні механізми вікового контролю. Зокрема, TikTok найближчими тижнями запустить у Європі нову систему визначення віку користувачів, щоб ефективніше виявляти акаунти дітей до 13 років.

Нова технологія, розроблена з урахуванням європейських вимог до конфіденційності, аналізує дані профілю, контент і поведінкові сигнали. Потенційно «дитячі» акаунти не блокуватимуть автоматично – їх перевірятимуть модератори.

Читайте також:

Теги: соціальні мережі Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Путін і Зеленський по черзі відмовлялися від угоди про мир
Трамп: Путін і Зеленський по черзі відмовлялися від угоди про мир
9 сiчня, 05:41
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
12 сiчня, 05:20
Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами
Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами
31 грудня, 2025, 20:10
ЄС поділяє пріоритет боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та наркоторгівлею
ЄС нагадав США про суверенітет Венесуели
5 сiчня, 07:20
Протестувальники марширують по вулиці Сансом у Сан-Франциско
У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
8 сiчня, 07:59
Дональд Трамп хоче рішучого удару по іранському режиму
Адміністрація Трампа розглянула швидкий удар по Тегерану
15 сiчня, 08:12
Тома Портес розкритикував Дональда Трампа
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
21 сiчня, 13:44
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Європу у слабкості перед Трампом
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
20 сiчня, 15:40
Канада готується до гіпотетичної війни зі США
Канада вперше за століття змоделювала війну зі США
20 сiчня, 21:05

Політика

Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу
США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну
Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну
Британський премʼєр вперше за вісім років їде до Китаю
Британський премʼєр вперше за вісім років їде до Китаю

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua