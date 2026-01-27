Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років

Законопроєкт передбачає обмеження доступу до платформ і заборону смартфонів у середній школі

Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Еммануеля Макрона у мережі Х.

За інформацією Le Monde, за законопроєкт проголосували 130 депутатів. Проти виступив 21 парламентар – переважно з партій «Нескорена Франція» та «Зелені».

Тепер документ має розглянути Сенат Франції. Макрон закликав парламентарів прискорити процедуру, щоб закон набув чинності вже з наступного навчального року.

«Бо мізки наших дітей не продаються. Ні американським платформам, ні китайським мережам. Тому що їхні мрії не можуть бути продиктовані алгоритмами. Бо ми не хочемо тривожного покоління, а покоління, яке вірить у Францію, Республіку та її цінності», – написав президент Франції.

Законопроєкт, запропонований депутаткою партії «Відродження» Лор Міллер, забороняє онлайн-платформам надавати будь-які «послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років». Виняток зроблено для окремих освітніх платформ і сервісів приватного обміну повідомленнями, зокрема WhatsApp.

Крім того, документ передбачає заборону використання мобільних телефонів у середній школі.

Паралельно з цим великі технологічні компанії починають впроваджувати власні механізми вікового контролю. Зокрема, TikTok найближчими тижнями запустить у Європі нову систему визначення віку користувачів, щоб ефективніше виявляти акаунти дітей до 13 років.

Нова технологія, розроблена з урахуванням європейських вимог до конфіденційності, аналізує дані профілю, контент і поведінкові сигнали. Потенційно «дитячі» акаунти не блокуватимуть автоматично – їх перевірятимуть модератори.