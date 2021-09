Геополітична сварка Франції та США. Відомий дипломат озвучив головний висновок для України

Посол Олег Шамшур: «Медовий місяць» у стосунках між США та Західною Європою закінчився

Колишній посол України у США (2005-2010) та Франції (2014-2020) Олег Шамшур у коментарі «Главкому» заявив, що Україна після геополітичної сварки Сполучених Штатів та Франції повинна усвідомити китаєцентричність зовнішньої політики Сполучених Штатів. Також офіційний Київ повинен тримати у полі постійної уваги процеси, які відбуваються у впливових вашингтонських колах і пам’ятати про свою зацікавленість у конструктивному розвитку трансатлантичних відносин.

«Щодо висновків для України після створення AUKUS, то головний висновок полягає в усвідомленні того, наскільки зовнішня політика США стає китаєцентричною. Відомо, що адміністрація Дж. Байдена не тільки зберегла більшість протекціоністських тарифів, запроваджених раніше, але й підняла протистояння з Китаєм на новий щабель, значно посиливши стратегічні та ідеологічні акценти. Саме необхідність подолання китайської конкуренції стала одним з основних аргументів Байдена у просуванні його соціально-економічних ініціатив. Подібно до Обами, він переконаний, що принципові інтереси США змістились у бік азіатсько-тихоокеанського регіону», – наголосив дипломат.

Особливо пильної уваги з боку України, на думку Шамшура, потребують процеси, які нині відбуваються у впливових вашингтонських колах.

«Питання, яке вимагає постійної уваги з нашого боку, це спроби впливових представників вашингтонського істеблішменту проштовхувати ідеї щодо необхідності запобігти альянсу Росії з Китаєм, включно з можливістю поступок на користь Росії», – додав дипломат.

На його думку, реалізація української зовнішньої політики повинна здійснюватися з урахуванням тих обов’язків, які має Україна як стратегічний партнер країн Заходу.

«Інший аспект, на який варто звернути увагу, – безпосередня зацікавленість України у конструктивному розвитку трансатлантичних відносин. Їх загострення, гальмування позитивної динаміки або виникнення ліній напруги здатне ускладнити вирішення важливих завдань української зовнішньої політики», – підкреслив дипломат.

Шамшур наголосив, що наразі Китай перебуває у центрі зовнішньої політики США і майже всі її складові підпорядковуються завданням протидії цій країні.

«Надзвичайні обставини обумовлюють надзвичайні дії: саме так можна охарактеризувати безпрецедентне для США рішення передати Австралії технології побудови підводних човнів з ядерними двигунами (за французьким контрактом мали бути побудовані дизельні субмарини). До того ж – споряджені крилатими ракетами», – додав він.

До того ж не виглядає притомним пояснення Вашингтону, чому Франція дізналася про створення нового безпекового блоку після того, як інформація просочилася у ЗМІ.

«Спроби пояснити відсутність консультацій із союзниками, насамперед з Францією, яка є єдиною країною Європи, що має стратегічну присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні та підписала контракт вартістю понад $66 млрд з Австралією, неможливістю організувати відповідні контакти, виглядають не надто переконливо», – повідомив експосол України у Франції.

У будь-якому разі, «медовий місяць» у стосунках між США та Західною Європою, обумовлений завищеними очікуваннями європейських лідерів від приходу до влади у Вашингтоні Джо Байдена, на думку Шамшура, закінчився.

«На зміну майже ентузіазму, викликаному першими зустрічами з новим очільником США під час його європейського турне, приходить розуміння того, що лозунг Байдена America is back! («Америка повертається!») поступово стає частиною того, що деякі аналітики назвали концепцією America is first Light, тобто «Америка понад усе» в полегшеному, більш цивілізованому варіанті», – наголосив Шамшур.

Нагадаємо, 15 вересня Австралія, США та Велика Британія підписали оборонну угоду про створення в Індо-Тихоокеанському регіоні альянсу під назвою AUKUS.

Після створення альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США.

Франція заявила про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами та заявила, що такий недружній крок з боку стратегічних союзників матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

У відповідь Сполучені Штати намагалися заспокоїти свого союзника по НАТО. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Францію важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні.