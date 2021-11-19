Guardian: у світі може з'явитися нова держава

В Токелау вже пройшли два референдуми про зміну статусу території в 2006 і 2007 роках

У МЗС Нової Зеландії заявили, що ухвалять будь-яке волевиявлення народу Токелау на взаємовигідних умовах

Глава уряду острова Токелау, який перебуває в складі Нової Зеландії в Тихому Океані – Аліки Келіхіано Калоло оголосив про проведення дискусії у Фоно (парламенті) острова про можливу зміну статусу території цього грудня. Як повідомляє Guardian, дискусія приурочена до століття, що наближається, перебування острова в складі Нової Зеландії.

При цьому, зазначається, що в Токелау вже пройшли два референдуми про зміну статусу території в 2006 і 2007 роках, проте прихильники автономії тоді не змогли досягти необхідних 66,6% голосів за самоврядування. Проте, тоді островитян мав лише два варіанти вибору – «за» і «проти».

Глава уряду повідомляє, що цього разу жителям острова може бути запропоновано кілька варіантів на вибір, серед яких і повна інтеграція Токелау до складу Нової Зеландії. Якщо ж жителі проголосують за незалежність, Токелау стане «незалежною асоційованою державою», повністю автономною від метрополії, і керуватиме всім, крім зовнішньої політики та безпеки.

У МЗС Нової Зеландії заявили, що ухвалять будь-яке волевиявлення народу Токелау на взаємовигідних умовах.

При цьому видання зазначає, що раніше Веллінгтон дуже активно просував ідею автономії острова, щоб країна була виключена зі списку ООН країн з колоніальними володіннями.

Токелау було анексовано Великою Британією в 1916 році, а вже в 1925 було переведено під управління генерал-губернатора Домініона Нова Зеландія і з того часу є новозеландською залежною територією. З населенням 1400 осіб, у разі незалежності, Токелау стане країною з найменшим за чисельністю населенням після Ватикану.

До слова, у грудні 2020 року глава уряду Шотландії заявила, що час окреслити власне майбутнє як незалежної нації.

У листопаді глава уряду Шотландії заявила, що впевнена у здобутті незалежності від Британії.

Як відомо, у Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великої Британії у 2021 році.

Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.