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    Guardian: у світі може з'явитися нова держава

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    В Токелау вже пройшли два референдуми про зміну статусу території в 2006 і 2007 роках - Guardian: у світі може з'явитися нова держава
    В Токелау вже пройшли два референдуми про зміну статусу території в 2006 і 2007 роках
    фото: Michael J Field

    У МЗС Нової Зеландії заявили, що ухвалять будь-яке волевиявлення народу Токелау на взаємовигідних умовах

    Глава уряду острова Токелау, який перебуває в складі Нової Зеландії в Тихому Океані – Аліки Келіхіано Калоло оголосив про проведення дискусії у Фоно (парламенті) острова про можливу зміну статусу території цього грудня. Як повідомляє Guardian, дискусія приурочена до століття, що наближається, перебування острова в складі Нової Зеландії.

    При цьому, зазначається, що в Токелау вже пройшли два референдуми про зміну статусу території в 2006 і 2007 роках, проте прихильники автономії тоді не змогли досягти необхідних 66,6% голосів за самоврядування. Проте, тоді островитян мав лише два варіанти вибору – «за» і «проти».

    Глава уряду повідомляє, що цього разу жителям острова може бути запропоновано кілька варіантів на вибір, серед яких і повна інтеграція Токелау до складу Нової Зеландії. Якщо ж жителі проголосують за незалежність, Токелау стане «незалежною асоційованою державою», повністю автономною від метрополії, і керуватиме всім, крім зовнішньої політики та безпеки.

    У МЗС Нової Зеландії заявили, що ухвалять будь-яке волевиявлення народу Токелау на взаємовигідних умовах.

    При цьому видання зазначає, що раніше Веллінгтон дуже активно просував ідею автономії острова, щоб країна була виключена зі списку ООН країн з колоніальними володіннями.

    Токелау було анексовано Великою Британією в 1916 році, а вже в 1925 було переведено під управління генерал-губернатора Домініона Нова Зеландія і з того часу є новозеландською залежною територією. З населенням 1400 осіб, у разі незалежності, Токелау стане країною з найменшим за чисельністю населенням після Ватикану.

    До слова, у грудні 2020 року глава уряду Шотландії заявила, що час окреслити власне майбутнє як незалежної нації.

    У листопаді глава уряду Шотландії заявила, що впевнена у здобутті незалежності від Британії.

    Як відомо, у Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великої Британії у 2021 році.

    Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

    Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.

    Теги: МЗС ООН референдум незалежність держава Нова Зеландія самоврядування
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    Guardian: у світі може з'явитися нова держава