Стало відомо, скільки Румунія заплатила за збиття трьох дронів РФ

Румунія витратила мільйони євро через три російські дрони

Найбільшу частину витрат становили дорогі ракети, випущені винищувачами F-16 під час перехоплення російських безпілотників

Близько €1,5 млн за три дні – у таку суму Румунії обійшлося знищення трьох безпілотників, що порушили її повітряний простір; основні витрати припали на ракети для F-16. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Digi24.

За даними видання, винищувачі F-16 застосували для перехоплення ракети класу «повітря–повітря» AIM-9X, вартість кожної – близько $400 тис. Щоб збити три дрони, військові виконали три пуски AIM-9X на загальну суму приблизно $1,2 млн.

До рахунку також включили витрати на польоти винищувачів і їхнє технічне обслуговування, тож сукупна оцінка трьох операцій склала орієнтовно €1,5 млн.

Захист населення залишається пріоритетом, але якщо безпілотники й надалі часто порушуватимуть румунський повітряний простір, армії буде складно довго покривати такі витрати, зазначає Digi24.

Від початку повномасштабної війни РФ здійснила понад 100 атак поблизу румунського кордону. Тим часом російські літаки 33 рази заходили у повітряний простір Румунії, і щоразу у відповідь злітали винищувачі.

У публікації розглядають дешевший сценарій – перехоплення дронів гелікоптерами з використанням бортових кулеметів. Водночас таких операцій досі не проводили.

Наступного року Румунія очікує на дві системи боротьби з дронами: одну постачає ізраїльська компанія, іншу розробляють спільно Румунія та Україна.

Нагадаємо, 26 липня винищувач F-16 Повітряних сил Румунії збив ще один російський безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Президент Румунії Нікушор Дан назвав такі дії Росії неприйнятними.