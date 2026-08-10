У Тернополі засновано першу в Україні Асоціацію нащадків жертв польських репресій

Головою об’єднання став громадський діяч з Тернополя Тарас Гребеняк

У Тернополі створили першу в Україні Асоціацію нащадків жертв польських репресій «Пам'ять і справедливість». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на zaxid.net.

Зазначається, що громадську організацію заснували у відповідь на збільшення випадків агресії поляків щодо українців через Волинську трагедію. Члени асоціації наголосили, що польський терор щодо українців під час Другої світової війни був не менш жорстоким, аніж російський.

Головою об’єднання став громадський діяч з Тернополя Тарас Гребеняк. На збори для затвердження статуту приїхали 30 істориків та пошуківців з п’яти областей – Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької та Тернопільської.

«Основна мета організації – об’єднати нащадків українців, які стали жертвами репресій, дискримінації, депортацій, здійснених польською владою та польськими збройними формуваннями у XX столітті. Також ми прагнемо відстоювати право українського народу на власну історію», – розповів Гребеняк.

Серед пріоритетних напрямів роботи асоціації – ознайомити українських політиків з історичними подіями та подати пропозиції на комітети народних депутатів.

До слова, 9 серпня у 22 польських містах пройшли масові акції протесту проти нападів на українців, ксенофобії та дискримінації іноземців і національних меншин. Організатором всепольської акції виступив Комітет захисту демократії. За словами організаторів, мітинги стали відповіддю на дедалі частіші випадки словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову чи зовнішність, а також мали на меті висловити солідарність із постраждалими від насильства й дискримінації.

Як повідомлялося, нещодавно у Вроцлаві група чоловіків напала на українську пару через їхній акцент – дівчина та хлопець дістали серйозні травми, у обох підозра на струс мозку. У Гливицях на українця напали з бейсбольною битою, а в Бельсько-Бялій в автобусі ображали українських дітей.