Потужний землетрус у Колумбії: загинуло щонайменше 18 людей

Землетрус магнітудою 7,4 стався у провінції Чоко

В результаті потужного землетрусу в Колумбії загинуло понад десяток осіб, при цьому під завалами зруйнованих будівель можуть перебувати ще більше людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Як повідомила геологічна служба країни, землетрус магнітудою 7,4 стався у провінції Чоко. Мер міста Перейра, розташованого в кавовому регіоні Колумбії, заявив, що внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше 18 осіб.

фото: EPA

фото: EPA

Цей землетрус стався менш ніж через два місяці після того, як подвійний землетрус спустошив північ сусідньої Венесуели, забравши життя понад 6,1 тис. людей.

Епіцентр землетрусу, що стався в понеділок, знаходився поблизу села Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко на тихоокеанському узбережжі країни. Губернаторка провінції Чоко Нубія Кароліна Кордоба повідомила, що є постраждалі, але не уточнила їх кількість. Вона також висловила занепокоєння щодо можливих афтершоків.

Землетрус відчувався за сотні кілометрів на схід, у столиці Боготі, де було евакуйовано мешканців кількох будівель.

Нагадаємо, 10 серпня у тихоокеанській провінції Чоко в Колумбії стався землетрус магнітудою 7,4. Осередок землетрусу залягав на глибині 96 км.