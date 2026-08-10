Потужний землетрус у Колумбії: загинуло щонайменше 18 людей
Землетрус магнітудою 7,4 стався у провінції Чоко
В результаті потужного землетрусу в Колумбії загинуло понад десяток осіб, при цьому під завалами зруйнованих будівель можуть перебувати ще більше людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.
Як повідомила геологічна служба країни, землетрус магнітудою 7,4 стався у провінції Чоко. Мер міста Перейра, розташованого в кавовому регіоні Колумбії, заявив, що внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше 18 осіб.
Цей землетрус стався менш ніж через два місяці після того, як подвійний землетрус спустошив північ сусідньої Венесуели, забравши життя понад 6,1 тис. людей.
Епіцентр землетрусу, що стався в понеділок, знаходився поблизу села Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко на тихоокеанському узбережжі країни. Губернаторка провінції Чоко Нубія Кароліна Кордоба повідомила, що є постраждалі, але не уточнила їх кількість. Вона також висловила занепокоєння щодо можливих афтершоків.
Землетрус відчувався за сотні кілометрів на схід, у столиці Боготі, де було евакуйовано мешканців кількох будівель.
Нагадаємо, 10 серпня у тихоокеанській провінції Чоко в Колумбії стався землетрус магнітудою 7,4. Осередок землетрусу залягав на глибині 96 км.
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