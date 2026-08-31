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Міністр фінансів США зустрівся з російською делегацією – The New York Times

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міністр фінансів США зустрівся з російською делегацією – The New York Times
Міністр фінансів США зустрівся з росіянами
фото: АР

Переговори відбулися на тлі першої після початку повномасштабної війни участі російського міністра фінансів у зустрічі G20 у США

Міністр фінансів США Скотт Бессент проводить зустріч із російською делегацією. Сторони обговорюють мирний план президента США Дональда Трампа для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Переговори відбуваються на тлі зустрічі міністрів фінансів країн «Групи двадцяти» в американському місті Ешвілл, штат Північна Кароліна.

Російську сторону на зустрічі G20 представляє міністр фінансів Антон Сілуанов. Його особиста участь стала помітною зміною: російський міністр фінансів уперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув на міністерську зустріч G20.

За даними видання, присутність Сілуанова створила незручну ситуацію для європейських представників, уряди яких підтримують Україну. Європейські країни протягом війни намагалися ізолювати Росію на дипломатичному рівні та у світовій економіці.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви 25 серпня. Поїздка не була попередньо публічно анонсована. У Кремлі підтвердили контакти американського посадовця з представниками російських спецслужб, однак заявили, що зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не відбулося.

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, під час візиту Реткліфф провів переговори з представниками російської сторони, однак Москва не розкриває зміст цих контактів. Візит директора ЦРУ до російської столиці став першим із листопада 2021 року. Тоді американську розвідку очолював Вільям Бернс, який приїжджав до Москви для переговорів із російським керівництвом на тлі різкого загострення відносин між двома країнами.

Поїздка Реткліффа відбулася на тлі спроб Вашингтона відновити прямий діалог із Москвою щодо завершення війни Росії проти України. Водночас деталі переговорів американська та російська сторони поки офіційно не розкрили.

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Теги: переговори Україна росія

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