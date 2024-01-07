Глава Пентагону зробив заяву щодо своєї госпіталізації
Остін зазначив, що розуміє «занепокоєння ЗМІ», а також визнає, що міг би краще інформувати громадськість про стану свого здоров'я
Міністр оборони США Ллойд Остін зробив заяву з приводу своєї госпіталізації 1 січня. Про це йдеться в заяві Остіна, опублікованій на сайті Пентагону.
«Я дуже радий, що йду на поправку і з нетерпінням чекаю на швидке повернення до Пентагону», – сказав він.
Остін зазначив, що розуміє «занепокоєння ЗМІ», а також визнає, що міг би краще інформувати громадськість про стану свого здоров'я.
«Я зобов'язуюсь працювати краще», – ідеться в заяві глави Пентагону.
Зокрема Остін зазначив, що це була моя медична процедура і він «бере на себе повну відповідальність за свої рішення щодо розголошення інформації».
Як пише The Wall Street Journal, Ллойд Остін провів деякий час у відділенні інтенсивної терапії після того, як у перший день нового року потрапив до військового шпиталю, що вказує на більш серйозні проблеми зі станом його здоров’я, аніж раніше повідомляв Пентагон.
Як повідомлялося, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін ІІІ був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.
Зараз Остін одужує та, як очікується, вже сьогодні повернеться до повноцінного виконання обов’язків. Також уточнюється, що поки глава Пентагону перебував у лікарні, його обов’язки виконував заступник міністра оборони.
Нагадаємо, міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.
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