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Глава Пентагону зробив заяву щодо своєї госпіталізації

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава Пентагону зробив заяву щодо своєї госпіталізації
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Остін зазначив, що розуміє «занепокоєння ЗМІ», а також визнає, що міг би краще інформувати громадськість про стану свого здоров'я

Міністр оборони США Ллойд Остін зробив заяву з приводу своєї госпіталізації 1 січня. Про це йдеться в заяві Остіна, опублікованій на сайті Пентагону.

«Я дуже радий, що йду на поправку і з нетерпінням чекаю на швидке повернення до Пентагону», – сказав він.

Остін зазначив, що розуміє «занепокоєння ЗМІ», а також визнає, що міг би краще інформувати громадськість про стану свого здоров'я.

«Я зобов'язуюсь працювати краще», – ідеться в заяві глави Пентагону.

Зокрема Остін зазначив, що це була моя медична процедура і він «бере на себе повну відповідальність за свої рішення щодо розголошення інформації».

Як пише The Wall Street Journal, Ллойд Остін провів деякий час у відділенні інтенсивної терапії після того, як у перший день нового року потрапив до військового шпиталю,  що вказує на більш серйозні проблеми зі станом його здоров’я, аніж раніше повідомляв Пентагон.

Як повідомлялося, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін ІІІ був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

Зараз Остін одужує та, як очікується, вже сьогодні повернеться до повноцінного виконання обов’язків. Також уточнюється, що поки глава Пентагону перебував у лікарні, його обов’язки виконував заступник міністра оборони.

Нагадаємо, міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Теги: США Пентагон

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