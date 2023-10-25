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Головного очевидця Чорнобильської катастрофи знайдено мертвим у РФ: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Головного очевидця Чорнобильської катастрофи знайдено мертвим у РФ: деталі
Віктор Смагін був одним із перших, хто 26 квітня 1986 року прибув на Чорнобильську АЕС після вибуху
фото з відкритих джерел

Тіло чоловіка виявили 23 жовтня біля багатоповерхівки на Хорошівському шосе в Москві

У Москві під вікнами багатоповерхівки знайшли тіло 75-річного Віктора Смагіна – ключового свідка трагедії на Чорнобильській АЕС. Він нібито наклав на себе руки на тлі загострення важкої хвороби. Про це пише Shot.

Тіло чоловіка виявили 23 жовтня біля багатоповерхівки на Хорошівському шосе в Москві. Незадовго до цього він повідомив рідним, що в нього вчетверте знайшли онкологію та що він більше не має сил боротися з хворобою.

Колишній співробітник Чорнобильської АЕС нібито залишив передсмертну записку, в якій вказав причини свого вчинку.

«Сьогодні підтвердилася нова пухлина, отже, у мені сидять ще мінімум чотири пухлини. Лікувати їх неможливо, та й сил у мене не вистачить на їх лікування. Прошу мене пробачити, за те, що я йду. Дуже дякую за спільно прожиті роки. Це було щастям. Прошу вибачення», – публікує Baza зміст листа.

Віктор Смагін тривалий час страждав від променевої хвороби. За кілька днів до трагедії він розповів дружині, що виявив ще кілька пухлин. Та наступного дня обіцяла відвезти його до лікаря.

Зазначимо, Віктор Смагін був одним із перших, хто 26 квітня 1986 року прибув на Чорнобильську АЕС після вибуху. За кілька годин він мав виходити на зміну, а на момент аварії перебував удома.

У 1986 році Віктор Смагін був начальником зміни 4 блоку. 26 квітня о 08:00 він мав змінити колегу на чергуванні. Про те, що в енергоблоці о 01:30 стався вибух, Смагін дізнався вранці, приїхавши на АЕС. Він включився в роботу й почав ліквідовувати наслідки аварії.

Як і всі ліквідатори, Смагін отримав велику дозу радіації та багато років лікувався від променевої хвороби, переніс сім операцій, але так і не зміг подолати хворобу.

«Ця аварія, звісно, всім долю зламала. Я, наприклад, за фахом інженер-ядерник, закінчив Московський державний технічний університет імені Баумана, розподілився в Прип'ять. Моє місце роботи – атомна електростанція. Але після того, як я переніс променеву хворобу, отримав тавро на все життя – заборону роботи в зонах іонізувального випромінювання, заборону роботи в нічний час, заборону відряджень і ще багато обмежень. Кому потрібні такі робітники? Я, звичайно, продовжив працювати в галузі енергетики, але вже на адміністративних посадах у міністерстві», – розповідав Смагін в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, 26 квітня 2024 року відзначатимуть 38-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. З того часу в цю дату в Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії.

До слова, четвертий енергоблок тимчасово захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції було переведено у стан «гарячий зупин».

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Теги: самогубство смерть ЧАЕС

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