Трамп боїться замаху? Президент США залишив Венсу секретний лист

У Білому домі заявили, що в Овальному кабінеті зберігаються інструкції для віцепрезидента США

Президент США Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним «щось трапиться» і Венс стане його наступником. Про існування листа розповів представник Білого дому Себастьян Горка під час подкасту Pod Force One, інформує «Главком»

За його словами, документ знаходиться в ящику письмового столу Resolute Desk в Овальному кабінеті та адресований віцепрезиденту США. «У ящику письмового столу Resolute Desk лежить лист, адресований віце-президенту на випадок, якщо з ним щось трапиться», – сказав Горка.

Водночас представник Білого дому не уточнив, який саме зміст має лист і які інструкції в ньому містяться.

Також Горка прокоментував можливі загрози для Трампа з боку іноземних супротивників. Він заявив, що не побоюється потенційного замаху на американського президента.

За словами чиновника, у США існують спеціальні механізми та протоколи передачі влади на випадок надзвичайних ситуацій.

«Ми маємо протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але протоколи є», – наголосив представник Білого дому.

Як відомо, Resolute Desk є одним із найвідоміших символів Овального кабінету Білого дому. Саме за цим столом працюють президенти США. Його використовували більшість американських лідерів, зокрема Джон Кеннеді, Рональд Рейган, Барак Обама та Дональд Трамп.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня під час щорічної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина. За даними Білого дому, озброєний чоловік проник на захід та, ймовірно, планував напад на президента США Дональда Трампа і представників його адміністрації.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що зловмисника зупинила Секретна служба. За словами Трампа, нападник мав при собі кілька одиниць зброї. Під час інциденту один із офіцерів отримав поранення, однак бронежилет врятував йому життя.

Після стрілянини правоохоронці затримали Коула Томаса Аллена. Йому вже висунули звинувачення у замаху на вбивство, нападі на федерального агента та незаконному перевезенні зброї.

Згодом Reuters із посиланням на внутрішній документ Міністерства внутрішньої безпеки США повідомило, що одним із можливих мотивів нападу могла бути війна між США, Ізраїлем та Іраном. Американські спецслужби також перевіряють активність підозрюваного у соцмережах, де він критикував Дональда Трампа, дії Вашингтона щодо Ірану та імміграційну політику США.