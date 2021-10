Терорист-смертник підірвав мечеть в Афганістані, десятки загиблих

Сьогодні, 15 жовтня, в Афганістані знову прогримів вибух у мечеті. Понад 30 людей загинули і ще десятки отримали поранення під час вибуху біля шиїтської мечеті Бібі-Фатіма в афганському місті Кандагар. За попередніми даними, вибуховий пристрій привів у дію смертник.

Як повідомляє видання AlJazeera із посиланням на свої джерела у місцевих правоохоронних органах, у результаті теракту загинули щонайменше 32 людини, ще близько 45 отримали поранення.

«На даний момент жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за скоєне», – йдеться в повідомленні ЗМІ.

На момент вибуху будівля повністю була наповнена людьми.

До мечеті направилися щонайменше 15 машин швидкої допомоги. Водночас охорону місця теракту забезпечують спецпідрозділи «Талібану». Влада провінції просить людей здати кров, щоб допомогти постраждалим.

BREAKING - Suicide bombing targeted a Shia mosque in southern Kandahar province of Afghanistan, during Friday prayers, killing & injuring numerous civilians. This is second attack against Shia in one week. Last Friday, similar attack targeted a Shia mosque in Kunduz. #Afghanistan pic.twitter.com/JszaFlQ0XR