Терорист-смертник підірвав мечеть в Афганістані, десятки загиблих

Вибух на півдні Кандагара стався рівно через тиждень після подібного вибуху в мечеті в місті Кундуз на півночі країни

Вибух на півдні Кандагара стався рівно через тиждень після подібного вибуху в мечеті в місті Кундуз на півночі країни

На момент вибуху будівля вщент була наповнена людьми

Сьогодні, 15 жовтня, в Афганістані знову прогримів вибух у мечеті. Понад 30 людей загинули і ще десятки отримали поранення під час вибуху біля шиїтської мечеті Бібі-Фатіма в афганському місті Кандагар. За попередніми даними, вибуховий пристрій привів у дію смертник.

Як повідомляє видання AlJazeera із посиланням на свої джерела у місцевих правоохоронних органах, у результаті теракту загинули щонайменше 32 людини, ще близько 45 отримали поранення.

«На даний момент жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за скоєне», – йдеться в повідомленні ЗМІ.

На момент вибуху будівля повністю була наповнена людьми.

До мечеті направилися щонайменше 15 машин швидкої допомоги. Водночас охорону місця теракту забезпечують спецпідрозділи «Талібану». Влада провінції просить людей здати кров, щоб допомогти постраждалим.

BREAKING - Suicide bombing targeted a Shia mosque in southern Kandahar province of Afghanistan, during Friday prayers, killing & injuring numerous civilians. This is second attack against Shia in one week. Last Friday, similar attack targeted a Shia mosque in Kunduz. #Afghanistan pic.twitter.com/JszaFlQ0XR — Habib Khan (@HabibKhanT) October 15, 2021





Нагадаємо, у п'ятницю, 8 жовтня, терорист-смертник атакував мечеть в провінції Афганістану Кундуз. В цей час в храмі перебували майже 400 людей. Внаслідок теракту в мечеті 46 людей загинули та ще 143 отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибух на себе. Вони стверджують, що смертник ІДІЛ підірвав себе серед вірян, які зібралися на молитву.

3 жовтня в одній з найбільших мечетей Кабула пролунав вибух, унаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей.

Раніше у результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.



