Україна «червоніє», дітей вакцинуватимуть від Covid-19. Новини 15 жовтня за хвилину

З 18 жовтня «червона» зона карантинних обмежень через коронавірус запрацює на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей

Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО, чотири області переходять в «червону» зону адаптивного карантину, США готові вакцинувати від коронавірусу дітей

РНБО затвердила глобальний План оборони України

Рада національної безпеки й оборони України провела засідання 15 жовтня. За підсумками цього засідання секретар РНБО Олексій Данілов розповів журналістам про головні рішення Радбезу. Зокрема сьогодні вперше в історії було затверджено План оборони України. Більше читайте тут.

Чотири області з понеділка переходять до «червоної» зони

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами чотири області переходять в «червону» зону адаптивного карантину. Отже, з 18 жовтня «червона» зона карантинних обмежень через коронавірус запрацює на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей. Більше читайте тут.

Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив йому заміну

Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього голову парламенту Дмитра Разумкова зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Його місце зайняв нинішній спікер Ради Руслан Стефанчук. Відповідний документ розміщено на сайті президента. Більше читайте тут.

Нардеп з проросійської ОПЗЖ закликав українців до капітуляції

Депутат Верховної Ради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин заявив, що Україну чекає «неминуча капітуляція перед Росією». Про це представник ОПЗЖ сказав в ефірі телеканалу кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді. Більше читайте тут.

У Москві невідомі напали на центр «Меморіал», де показували фільм про Голодомор

У Москві під час показу фільму Аґнешки Холланд «Гарет Джонс» в офісі правозахисного центру «Меморіал», який визнано російською владою «іноземним агентом», скоїли напад кілька десятків людей. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода». Більше читайте тут.

Терорист-смертник підірвав мечеть в Афганістані, десятки загиблих

Сьогодні, 15 жовтня, в Афганістані знову прогримів вибух у мечеті. Понад 30 людей загинули і ще десятки отримали поранення під час вибуху біля шиїтської мечеті Бібі-Фатіма в афганському місті Кандагар. За попередніми даними, вибуховий пристрій привів у дію смертник. Більше читайте тут.

Ціна на нафту побила трирічний максимум

Ціна на нафту північноморської марки Brent перевищила позначку $85 за барель. Нафта торгується на цьому рівні вперше за три роки. Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE. Більше читайте тут.

Президент США анонсував Covid-вакцинацію дітей від п'яти років

Влада США готова почати вакцинацію від коронавірусу дітей віком від п'яти до 11 років. Про це заявив американський лідер Джо Байден під час виступу в Білому домі. «Протягом наступних кількох тижнів вони повинні винести ухвалу», – сказав Байден і пообіцяв, що в разі схвалення вакцинація дітей буде організована зручним для батьків чином. Більше читайте тут.

Автору невмирущого хіта про Київ Дмитру Луценку – 100

Сьогодні, 15 жовтня, виповнюється 100 років від дня народження поета-пісняра, автора відомої багатьом поколінням пісні «Мамина вишня» Дмитра Луценка. Більше читайте тут.