Питирим визнав: ангели Господні не допомагають Росії

Єпископ Скопінський і Шацький Питирим дослідив, чому ангели Господні не допомагають Росії під час так званої спеціальної воєнної операції. На думку релігійного діяча, вони зараз посилено тренуються «на небесних полігонах». Про це він сказав під час молебню про дарування Росії перемоги.

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«Вороги, які втягнули Росію в СВО, нікуди не подінуться, їх ми не знищимо, у нас і сил таких немає», – сказав Питирим.

Він додав, що надалі відбудеться зустріч з андроїдами із «впровадженим бісівським духом». Цю зустріч представлять як появу інопланетян, які звільнять землю від бід. Але насправді вони знищуватимуть людський рід.

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Раніше російська православна церква (РПЦ) в черговий раз продемонструвала підтримку війни проти України іконою із зображенням… танка.

Як раніше повідомлялося, глава Російської православної церкви патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Раніше предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.