США тимчасово дозволили продаж іранської нафти

Рішення ухвалене на тлі перебоїв із постачанням через загострення ситуації в регіоні, зокрема навколо Ормузької протоки

Це вже третє послаблення санкцій за останні тижні. Раніше США також дозволили часткові операції з російською нафтою

США тимчасово послабили санкції проти Ірану, дозволивши продаж нафти країни на світовому ринку протягом 30 днів. Йдеться про нафту, яка вже перебуває в морі. Відповідну генеральну ліцензію видало Міністерство фінансів США. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Документ дозволяє реалізацію іранської нафти та нафтопродуктів, які були завантажені на судна з 20 березня до 19 квітня. У Вашингтоні пояснюють це рішення необхідністю стабілізувати енергетичний ринок на тлі війни на Близькому Сході.

«Тимчасово розблокувавши ці постачання, США швидко виведуть приблизно 140 млн барелів нафти на світові ринки», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, це має зменшити дефіцит і стримати зростання цін на енергоносії.

Водночас у Білому домі підкреслюють, що цей крок не означає відмову від тиску на Тегеран. «Ми використовуватимемо іранські барелі проти Тегерана, щоб знизити ціну, продовжуючи операцію», – додав Бессент.

Раніше Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.