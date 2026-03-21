США тимчасово дозволили продаж іранської нафти

Іванна Гончар
Рішення ухвалене на тлі перебоїв із постачанням через загострення ситуації в регіоні, зокрема навколо Ормузької протоки
Це вже третє послаблення санкцій за останні тижні. Раніше США також дозволили часткові операції з російською нафтою

США тимчасово послабили санкції проти Ірану, дозволивши продаж нафти країни на світовому ринку протягом 30 днів. Йдеться про нафту, яка вже перебуває в морі. Відповідну генеральну ліцензію видало Міністерство фінансів США. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Документ дозволяє реалізацію іранської нафти та нафтопродуктів, які були завантажені на судна з 20 березня до 19 квітня. У Вашингтоні пояснюють це рішення необхідністю стабілізувати енергетичний ринок на тлі війни на Близькому Сході.

«Тимчасово розблокувавши ці постачання, США швидко виведуть приблизно 140 млн барелів нафти на світові ринки», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, це має зменшити дефіцит і стримати зростання цін на енергоносії.

Водночас у Білому домі підкреслюють, що цей крок не означає відмову від тиску на Тегеран. «Ми використовуватимемо іранські барелі проти Тегерана, щоб знизити ціну, продовжуючи операцію», – додав Бессент.

Раніше Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном. 

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. 

Читайте також:

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Війна на Близькому Сході. У Трампа немає хороших карт і це наша проблема
16 березня, 08:34
Японія приєдналася до проєкту ПРО «Золотий купол» США
Японія посилила союз із США через гіперзвукові ракети Росії
13 березня, 18:08
Газалі, озброєний гвинтівкою, на автомобілі врізався в синагогу Temple Israel
Напад на синагогу в Мічигані: зловмисника ідентифіковано
13 березня, 06:22
Українські дрони можуть захищати нафтові родовища Саудівської Аравії
Саудівський нафтовий гігант придивився до українських дронів-перехоплювачів
12 березня, 19:52
США знають про проблему з ракетами для ППО на Близькому Сході
Країни Перської затоки попередили про дефіцит ракет для ППО
11 березня, 20:40
Жінки плачуть під час похорону дворічної дитини, яка загинула внаслідок ударів по Тегерану
Посол Ірану заявив, що внаслідок війни загинуло понад 1300 мирних жителів
11 березня, 01:00
Трамп натякнув на швидке завершення війни, Нетаньягу – на її продовження
США та Ізраїль розійшлися у планах завершення війни з Іраном
10 березня, 19:49
Війна на Близькому Сході може ще сильніше зблизити РФ із Китаєм
Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту
4 березня, 15:15
Озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів
У Мексиці силовики ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці
22 лютого, 22:09

РФ може заробити на війні в Ірані сотні мільярдів доларів – Spiegel
РФ може заробити на війні в Ірані сотні мільярдів доларів – Spiegel
Ціни на нафту впали: що стало причиною
Ціни на нафту впали: що стало причиною
США можуть послабити санкції проти іранської нафти для стримування цін
США можуть послабити санкції проти іранської нафти для стримування цін
Удари по найбільшому у світі комплексу скрапленого газу обвалили ринок палива
Удари по найбільшому у світі комплексу скрапленого газу обвалили ринок палива
Ціни на газ у Європі різко зросли
Ціни на газ у Європі різко зросли
Ціни на пальне в США. Трамп тимчасово скасував 100-річний закон
Ціни на пальне в США. Трамп тимчасово скасував 100-річний закон

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
