Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «шахедів» у Криму

Росіяни запускають ударні безпілотники по цивільних об’єктах України з окупованого Криму

Бійці Сил спеціальних операцій уразили район зберігання й пуску ударних безпілотників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Ударів завдали підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій у ніч проти 28 листопада. Під атакою був району зберігання й пуску ударних безпілотників типу Shahed поблизу мису Чауда, що на тимчасово окупованій території Криму.

Територію на півдні Криму росіяни використовують для запуску ударних безпілотників різного типу по цивільній інфраструктурі України. «Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вперше на ударному безпілотнику типу Shahed було виявлено встановлену ракету класу «повітря-повітря» Р-60. Така комбінація призначена для ураження вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють на ворожі безпілотники. Р-60 є радянською керованою ракетою малого радіуса дії, що застосовується проти малорозмірних цілей.

До слова, Україна та Європейський Союз анонсували нову грантову програму Brave1 – Eu4ua Defence Tech. Грантова програма ЄС, загальний фонд якої становить 3,3 млн євро, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій. Перший етап програми – це посилення захисту неба. Йдеться про високошвидкісні дрони-перехоплювачі (понад 450 км) і радари.