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Румунія видаватиме росіянам шенгенські візи? Що відомо про нові зміни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Румунія видаватиме росіянам шенгенські візи? Що відомо про нові зміни
фото з відкритих джерел

З 31 березня 2024 мандрувати до Румунії та Болгарії стане простіше

Із 31 березня Румунія вперше почне видавати шенгенські візи. Членство в Шенгені означає, що особи, які легально перебувають у країнах-членах, можуть вільно пересуватись між державами без перевірок паспортів. Однак членство Румунії та Болгарії має свої особливості – скасування перевірок застосовується лише до повітряного та морського транспорту.

Водночас залишається відкритим питання, чи Румунія видаватиме шенгенські візи росіянам. 

«Румунія видаватиме шенгенські візи з 31 березня 2024 року. Єдині візи, видані після цієї дати, дозволять в'їжджати до Шенгенської зони терміном до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду», – про це повідомили російському державному пропагандистському агентству «Тасс» у посольстві республіки в Москві, наголосивши, що отримали роз'яснення з Бухареста.

Із поданням заяв для шенгенських віз працюватимуть усі консульські установи на території РФ, а саме у Москві, Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону.

Туристи зможуть скористатися виданими до 31 березня 2024 року візами протягом усього терміну їхньої дії тільки для в'їзду до Румунії, а також на підставі положень, викладених у рішенні ЄС №565/2014.

«Наприклад, іноземний громадянин, який має візу з двома або кількома в'їздами, видану Румунією до 31 березня 2024 року, зможе подорожувати на підставі румунської візи до Румунії, Болгарії та Кіпру», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Румунія та Болгарія досягли угоди про приєднання до Шенгенської зони. Країни ЄС скасували прикордонний контроль на морських та повітряних кордонах двох країн із березня 2024 року. 

Читайте також: Країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам: список
Теги: Румунія візи

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