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«Українці вміють досягати своїх цілей». Зеленський натякнув на успіхи ЗСУ на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Українці вміють досягати своїх цілей». Зеленський натякнув на успіхи ЗСУ на фронті
За словами президента, Росія, яка принесла війну на українську землю, повинна відчувати відповідальність за свої дії
фото: Facebook/Генштаб

Зеленський заслухав три результативні доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Україна не обирала досягати цілей у війні. Натомість Росія, яка принесла війну на українську землю, повинна відчувати відповідальність за свої дії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде», – заявив президент.

Зокрема, сьогодні Зеленський заслухав вже три доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз. Також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії. Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним», – каже президент. 

До слова, очільник України заслухав доповіді від керівника Служби безпеки Василя Малюка про українські операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців – захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.

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Теги: ЗСУ війна росія Володимир Зеленський

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