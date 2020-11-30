Італійцям заборонять святкувати Новий рік на вулиці

В Італії не збираються послаблювати карантин через святкування Нового року

Уряд Італії наполягає на перебуванні італійців в будинках на Новий рік

В Італії громадянам заборонять виходити з дому для вуличного святкування Нового року через карантин.

Про це повідомляє агенція dpa.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи послабить італійський уряд карантин 31 грудня, міністр із регіональних питань Італії Франческо Бочча наполіг на перебуванні італійців усередині в будинках.

«Чи будуть новорічні святкування? Ми святкуємо вдома», – заявив міністр.

За словами Бочча, якщо уряд вирішить обмежити перебування людей на вулиці в рамках певних годин, то «ми повертаємося додому незалежно від того, що хочемо зробити».

До слова, у Харкові місцева влада заборонила масові святкування у новорічну ніч.