Ракетний удар по мосту через Дністровський лиман: влада оцінила наслідки

Граждан: «Критичної ситуації немає, в магазинах будуть продукти, всі магазини повні»

Ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман у Білгород-Дністровському районі Одеської області створить певні проблеми з логістикою, однак не відріж місто від решти частини області. Про наслідки ракетного обстрілу мосту розповів мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан.

«Я говорив і раніше, що проблеми такого характеру будуть. Зараз всі чудово розуміють, що почнуться проблеми з логістикою. Трохи буксуватимуть продукти харчування, пальне. Однак критичної ситуації немає, в магазинах будуть продукти, всі магазини повні – а у вас ще й всі комірки повні, я знаю, що закупилися вже всі», – заявив Граждан.

Мер спростував повідомлення, що Білгород-Дністровський район відрізаний від Одеської області. Автомобільне сполучення є по трасі Одеса – Рені через Маяки. Цим шляхом вже пустили маршрутні автобуси, і туди ж перенаправляють всіх водіїв.

Що стосується полагодження моста, то поки невідомо, скільки часу на нього буде потрібно. Від швидкості ремонту безпосередньо залежить і відкриття залізничного сполучення. За словами Граждана, рашисти і раніше здійснювали спроби пошкодити міст, але вони були безуспішними.

Нагадаємо, російські загарбники 26 квітня завдали ракетного удару по Одеській області. Через атаку росіян пошкоджено міст через Дністровський лиман.

Крім того, ворог активізує повітряну розвідку в Одеській області.