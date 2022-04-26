Наміри РФ почати наступ на Бессарабію лише прискорять поразку Кремля – Арестович

Арестович: «Додавання ще одного напрямку наступу просто прискорить вашу військову поразку»

Ракетні удари Росії по півдню Одеської області свідчать про наміри Кремля розпочати наступ на новому напрямку - в районі української Бессарабії. Однак це лише прискорить військову та політичну поразку Кремля. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«РФ заявляє про те, що потрібно окупувати Молдову і сьогоднішні удари ракетами по нашому південному регіону, може свідчити про намір РФ додати до напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії», - заявив він.

За словами Арестовича, військово-політичне керівництво України цілком розуміє цю загрозу і перебуває на постійному зв'язку з сусідами.

«Ми знаємо, що робити. А російському керівництву можу передати: додавання ще одного напрямку наступу просто прискорить вашу військову поразку тут та політичну поразку у світі», - наголосив представник Банкової.

Нагадаємо, мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан уточнив, що ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман у Білгород-Дністровському районі Одеської області створить певні проблеми з логістикою, однак не відріж місто від решти частини області.

Нагадаємо, російські загарбники 26 квітня завдали ракетного удару по Одеській області. Через атаку росіян пошкоджено міст через Дністровський лиман.

Крім того, ворог активізує повітряну розвідку в Одеській області.