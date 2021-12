Ізраїль похвалився показниками приросту населення за 2021 рік

Показники смертності в країні також дещо перевершили попередні роки

Наприкінці 2021 року населення Ізраїлю наблизилася до 10 мільйонів людей. Про це повідомляє видання vesty.co.il із посиланням на звіт Центрального статистичного бюро Ізраїлю Population of Israel on the Eve of 2022.

У документі зазначено, що наразі в країні живуть 9 449 000 громадян, з яких 73,9% є євреями, 21,1% – араби, а 5% є представниками інших національностей.

Впродовж року населення країни зросло на 1,7%, або майже 160 тис. людей. 83% приросту населення забезпечила народжуваність, а решту – репатріація та міграція.

З початку 2021 року в країні народилося 184 тис. дітей, у тому числі 73,8% від єврейських матерів, а також 23,4% в арабських родинах. За той же період, до країни прибули близько 25 тис. нових репатріантів.

Більшість репатріантів у 2021 році прибула до Ізраїлю з Росії (30%), Франції (14,6%), США (13,0%) та України (12,4%).

Упродовж року, що минає, померли близько 51 тис. громадян Ізраїлю, а 7,5 тис громадян перебували за кордоном більш ніж рік. Цьогорічна смертність виявилася вищою, ніж у 2020 (47 788) та п’яти попередніх роках. Причина – коронавірус. Так, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, станом на 30 грудня 2021 року в країні померли від ускладнень коронавірусної хвороби 8243 людини, з яких 4870 – упродовж 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19.

