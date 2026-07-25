Удар по виставці дронів: загинув ексочільник Центру «Альфа» СБУ

Про смерть ветерана спецслужб Едуарда Сіренка повідомляють військові та журналісти

Ексочільник Центру «Альфа» Служби безпеки України Едуард Сіренко загинув під час удару Російської Федерації по виставці зброї на Київщині. Про це повідомляє «Главком».

Про загибель Едуарда Сіренка стало відомо увечері 24 липня з серії повідомлень у мережі. Про трагічну подію одним з перших розповів ексглава «Укрспецекспорт» та колишній співробітник Центру «Альфа» СБУ Сергій Бондарчук.

Крім того, смерть Сіренка підтвердив журналіст Станіслав Речинський. Протягом кількох годин під його дописом з’явилось майже скорботних 600 реакцій.

Серед інших, на трагічну подію відреагував екскомандувач малою ППО Павло Єлізаров, військовий Юрій Касьянов та інші.

Своєю чергою Бондарчук зазначив, що чоловік загинув на полігоні. «R.I.P. Сьогодні на звітному полігоні загинув близький товариш. Співчуття родині. Едік був світлою людиною», – ідеться у дописі.

Олексsй Мочанов тим часом написав слова скорботи та опублікував серію фото і відео з Едуардом Сіренком. Журналіст та телеведучий вказав рік народження загиблого – 1966, та написав, що сумуватиме за другом. «Нам тебе не вистачатиме, бро», – зазначив він.

Едуард Сіренко – український спецпризначенець, про якого 10 років тому розповіли на порталі «Української спілки ветеранів». Вказано, що він був очільником Центру спецоперацій боротьби з тероризмом «Альфа» СБУ. У 2018 році Сіренко разом з іншими десятьма спецпризначенцями відлітав в Ірак для охорони українського посольства. Зауважується, що в Іраку було небезпечно, оскільки протягом року в Багдаді змінилось 10 начальників поліції, які гинули один за одним.

Нагадаємо, понад 300 учасників форуму оборонних технологій, який потрапив під російський удар на Київщині, перебували на відкритій локації без належного укриття.

Правоохоронці вже затримали головного організатора та повідомили йому про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Через поранення він перебуває під конвоєм у медичному закладі. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Унаслідок російського удару загинули 10 людей, наймолодшій жертві було 19 років. Ще близько сотні осіб постраждали. Зруйновано будинки, люди втратили рідних, а домашні тварини загинули або були покалічені.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що вдень 24 липня російські війська атакували Київщину трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», запущеними з північного напрямку. Українська ППО збила одну з них, ще дві влучили у Бучанському районі.

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що об'єкт, по якому Росія завдала ракетного удару на Київщині, не входив до сфери управління Сил оборони України. Водночас військові наголосили, що незалежно від форми власності чи підпорядкування під час організації масових заходів необхідно максимально враховувати безпекові ризики та забезпечувати доступ до укриттів.