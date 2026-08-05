Північна Корея перекидає до РФ ракетний підрозділ для війни проти України – Reuters

Північнокорейські солдати під час військового параду в Пхеньяні

Москва розраховує отримати 120 північнокорейських балістичних ракет і шість пускових установок

Північна Корея розпочала перекидання до західної частини Росії ракетного підрозділу, який може бути залучений до ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про це агентству розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк. За його словами, підрозділ із близько 90 військовослужбовців планують розмістити у Воронезькій області у складі 112-ї ракетної бригади РФ.

Черняк повідомив, що Росія очікує отримати від КНДР 120 балістичних ракет і шість пускових установок. Водночас остаточні параметри постачання мають узгодити під час переговорів на найвищому рівні, які заплановані на наступний місяць.

За словами розвідника, Пхеньян уже передав Росії нову партію з 40 балістичних ракет KN-23 і KN-24, а також військовий персонал. Яку саме роль виконуватимуть північнокорейські військові під час експлуатації ракетних комплексів, наразі невідомо.

Як зазначає Reuters, можливе розгортання північнокорейського ракетного підрозділу стане черговим етапом поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. Росія застосовує балістичні ракети КНДР проти України ще з кінця 2023 року.

Агентство нагадує, що наприкінці липня Росія, ймовірно, вперше з серпня 2025 року використала північнокорейські балістичні ракети під час удару по Україні. За даними української влади, одна з таких ракет зруйнувала житловий будинок у селі Радушне, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро членів однієї родини.

Водночас Reuters наголошує, що не змогло незалежно перевірити заяви української розвідки, оскільки вони є засекреченими. Міністерство оборони Росії та представництво КНДР при ООН на запити агентства не відповіли.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Москва планує залучити ще 30 тисяч військових із КНДР. Окрім особового складу, за словами Зеленського, Північна Корея готувалася передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

Під час візиту до Москви 21 липня міністрерка закордонних справ КНДР Цой Сон Хі пі заявила, що Пхеньян продовжить підтримувати війну Росії проти України. Вона наголосила, що повна підтримка внутрішньої та зовнішньої політики РФ є непохитною.