Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея перекидає до РФ ракетний підрозділ для війни проти України – Reuters

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея перекидає до РФ ракетний підрозділ для війни проти України – Reuters
Північнокорейські солдати під час військового параду в Пхеньяні
фото: AP

Москва розраховує отримати 120 північнокорейських балістичних ракет і шість пускових установок

Північна Корея розпочала перекидання до західної частини Росії ракетного підрозділу, який може бути залучений до ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про це агентству розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.  За його словами, підрозділ із близько 90 військовослужбовців планують розмістити у Воронезькій області у складі 112-ї ракетної бригади РФ.

Черняк повідомив, що Росія очікує отримати від КНДР 120 балістичних ракет і шість пускових установок. Водночас остаточні параметри постачання мають узгодити під час переговорів на найвищому рівні, які заплановані на наступний місяць.

За словами розвідника, Пхеньян уже передав Росії нову партію з 40 балістичних ракет KN-23 і KN-24, а також військовий персонал. Яку саме роль виконуватимуть північнокорейські військові під час експлуатації ракетних комплексів, наразі невідомо.

Як зазначає Reuters, можливе розгортання північнокорейського ракетного підрозділу стане черговим етапом поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. Росія застосовує балістичні ракети КНДР проти України ще з кінця 2023 року.

Агентство нагадує, що наприкінці липня Росія, ймовірно, вперше з серпня 2025 року використала північнокорейські балістичні ракети під час удару по Україні. За даними української влади, одна з таких ракет зруйнувала житловий будинок у селі Радушне, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро членів однієї родини.

Водночас Reuters наголошує, що не змогло незалежно перевірити заяви української розвідки, оскільки вони є засекреченими. Міністерство оборони Росії та представництво КНДР при ООН на запити агентства не відповіли.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Москва планує залучити ще 30 тисяч військових із КНДР. Окрім особового складу, за словами Зеленського, Північна Корея готувалася передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

Під час візиту до Москви 21 липня міністрерка закордонних справ КНДР Цой Сон Хі пі заявила, що Пхеньян продовжить підтримувати війну Росії проти України. Вона наголосила, що повна підтримка внутрішньої та зовнішньої політики РФ є непохитною.

Читайте також:

Теги: Північна Корея росія війна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський з лідерами держав-членами «коаліції охочих»
«Коаліція охочих» опинилася перед ризиком розколу: причина
3 серпня, 06:38
Дим, що здійнявся після удару по російській Уфі
Українські дрони одночасно уразили три НПЗ у Башкортостані
1 серпня, 14:58
Алла Половченя отримала підозру у розтраті в особливо великому розмірі
Заарештовано заступницю голови управління безпілотних систем Мінпромторгу РФ
30 липня, 13:15
За словами глави Кремля, РФ «не починала бойових дій»
«Росія не починала війну». Путін видав цинічну заяву про агресію проти України
26 липня, 19:53
Росія і Крим під атакою дронів, Україна ініціювала Радбез ООН: головне за ніч 23 липня
Росія і Крим під атакою дронів, Україна ініціювала Радбез ООН: головне за ніч 23 липня
23 липня, 05:50
Завербували військового через його власну матір
Втік із частини, щоб шпигувати для окупантів: СБУ затримала дезертира-коригувальника
20 липня, 13:12
Чорнобильська АЕС
Уряд дозволив будувати фортифікації на землях Чорнобильського заповідника
17 липня, 17:35
Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
15 липня, 15:41
Російський ударний безпілотник влучив по території автозаправної станції в обласному центрі
Російський дрон вдарив по АЗС у Запоріжжі: загинули двоє людей
6 липня, 21:34

Політика

Північна Корея перекидає до РФ ракетний підрозділ для війни проти України – Reuters
Північна Корея перекидає до РФ ракетний підрозділ для війни проти України – Reuters
Європа та РФ провели новий раунд таємних переговорів щодо України – Bloomberg
Європа та РФ провели новий раунд таємних переговорів щодо України – Bloomberg
Переговори США та Ірану вийшли на фінішну пряму – Axios
Переговори США та Ірану вийшли на фінішну пряму – Axios
Українська Fire Point об'єднала 13 партнерів для щита від балістики
Українська Fire Point об'єднала 13 партнерів для щита від балістики
40 днів – лише початок: генерал-майор СБУ пояснив логіку ударів по Росії
40 днів – лише початок: генерал-майор СБУ пояснив логіку ударів по Росії
Дрони дісталися Тульської області: під ударом – склад Wildberries
Дрони дісталися Тульської області: під ударом – склад Wildberries

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
59K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua