Данія спрямує $8,5 млн на протидію корупції в Україні

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва

Програма щодо боротьби з корупцією має сприяти відкритості та доброчесності у відновленні об’єктів Миколаєва

Данія зробить внесок у розмірі майже 60 млн данських крон (понад $8,5 млн) на програму Європейського Союзу EUACI щодо боротьби з корупцією в Україні, яку очолює з 2016 року. Йдеться про підтримку в межах третього етапу ініціативи. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту в нашу державу.

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«До незаконного вторгнення Росії Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, і навіть поки країна перебуває у стані війни, їй вдалося продовжити позитивні зміни. Але досі є сфери, які можна покращити, і для прагнення України до ЄС вкрай важливо, щоб ми допомогли їм досягти своїх цілей», – сказав він, передає данське МЗС.

Як зазначається, на програму також виділить кошти Євросоюз – понад $10 млн.

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Програма, зокрема, має сприяти відкритості та доброчесності у відновленні об’єктів міста Миколаїв шляхом тісної співпраці з мером та його командою. Планується розробити найкращі практики під час реконструкції, які можуть бути використані і в інших містах України.

Расмуссен зустрівся з Кулебою в Миколаєві. Данія взяла на себе окрему відповідальність за відновлення цього міста. У межах зустрічі, зокрема, відкрили нове представництво Данії в Миколаєві. Тепер держава має посольство в Києві та його офіс у Миколаєві. Також було обговорено подальший розвиток співпраці між двома країнами щодо Миколаєва та можливості додаткової підтримки України в протистоянні вторгненню РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва 26 січня обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою проведення двостороннього форуму оборонних індустрій.

Крім того, Україна й Данія домовились почати двосторонні переговори над документом про так звані гарантії безпеки в межах декларації, ухваленої на останньому саміті НАТО в липні.

До слова, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен наразі перебуває з робочим візитом в Україні. Уночі через повітряну тривогу йому довелося спускатися в укриття.