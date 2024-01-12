Держдеп США розкритикував політику Орбана щодо України

Орбан вирішив триматися осторонь в Європейському союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців

Сполучені Штати «розчаровані» політикою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України. Про це сказав помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс О'Браєн на брифінгу.

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О’Браєн висловив розчарування тим, що Орбан вирішив триматися осторонь в Європейському союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців.

«Ми наближаємося до 25-ї річниці вступу Угорщини в Альянс НАТО. Це був радісний момент для багатьох із нас, хто працював під час відходу від соціалізму, та для угорців, які брали в цьому участь. І ми розчаровані тим, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан вирішив залишитися в ЄС наодинці, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців, які вимагають тієї самої свободи, про яку він просив, коли був молодим студентом», – сказав помічник держсекретаря.

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Він також наголосив, що США хотіли би бачити в Угорщині, яка є членом ЄС і союзником по НАТО, конструктивного партнера.

«Ми всі ставимо складні питання про те, як найкраще використати нашу підтримку для України, але ми можемо зробити це в середовищі, де зрозуміло, що ми підтримуємо Україну. І я сподіваюся, що Угорщина надалі зможе говорити в такому дусі», – сказав О'Браєн.

Нагадаємо, у Європейському парламенті ініціювали петицію для позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС.

Як повідомлялося, Угорщина пропонує зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.