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    У світі

    ЄС погодив режим нових санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів

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    ЄС погодив режим нових санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів
    Фото з відкритих джерел

    Ідеться про рішення на рівні постійних представників країн-членів при Раді ЄС, проте новий санкційний список ще не складено.

    У Євросоюзі затвердили режим персональних санкцій проти причетних до застосування хімічної зброї на території Великої Британії. Про це повідомили у Раді ЄС.

    Ідеться про рішення на рівні постійних представників країн-членів при Раді ЄС.

    Водночас, як уточнюється, новий санкційний список ще не складено.

    Політичне рішення у відповідь на пропозицію Великої Британії і Франції щодо запровадження нового режиму санкцій через застосування хімічної зброї у британському Солсбері лідери ЄС ухвалили на саміті у червні.

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    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

    У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

    Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

    Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів

    Джерело: Укрінформ

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