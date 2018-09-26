ЄС погодив режим нових санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів

Ідеться про рішення на рівні постійних представників країн-членів при Раді ЄС, проте новий санкційний список ще не складено.

У Євросоюзі затвердили режим персональних санкцій проти причетних до застосування хімічної зброї на території Великої Британії. Про це повідомили у Раді ЄС.

Ідеться про рішення на рівні постійних представників країн-членів при Раді ЄС.

Водночас, як уточнюється, новий санкційний список ще не складено.

Політичне рішення у відповідь на пропозицію Великої Британії і Франції щодо запровадження нового режиму санкцій через застосування хімічної зброї у британському Солсбері лідери ЄС ухвалили на саміті у червні.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів