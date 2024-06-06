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Одна з країн ЄС обмежила в’їзд українцям без біометричних паспортів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Одна з країн ЄС обмежила в’їзд українцям без біометричних паспортів
Українці мали змогу в’їжджати до Ірландії з простроченими біометричними паспортами або внутрішніми паспортами
фото з відкритих джерел

Призупинення вимоги щодо біометричних паспортів для громадян України було узгоджено з практикою інших держав-членів Європейського Союз

Українці з 5 червня цього року не зможуть в'їхати до Ірландії без дійсного біометричного паспорта. При цьому безвізовий в'їзд для українців продовжує діяти, як раніше. Про це йдеться в заяві Міністерства юстиції Ірландії

Починаючи з 5 червня 2024 року, українці без дійсного біометричного паспорта не зможуть в'їхати до Ірландії. Для цього їм потрібен буде дійсний біометричний паспорт.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці мали змогу в’їжджати до Ірландії з простроченими біометричними паспортами або внутрішніми паспортами, однак тепер країна скасувала тимчасові заходи.

«З 5 червня громадянам України відповідно до розділу 4 Закону про імміграцію 2004 року для в’їзду в державу потрібен дійсний біометричний паспорт. Для поточних бенефіціарів тимчасового захисту в Ірландії важливо знати про цю вимогу, якщо планують тимчасово виїхати з країни», – йдеться у заяві.

Призупинення вимоги щодо біометричних паспортів для громадян України було узгоджено з практикою інших держав-членів Європейського Союзу відповідно до вказівок Єврокомісії.

«Ситуація змінилася після початку війни, тому важливо перейти від екстреного реагування до більш стійкого», – уточнили у відомстві.

Мін'юст підкреслив, що більшість громадян України, які їдуть до Ірландії, мають дійсні біометричні паспорти, тому нові зміни не заборонять їм в'їзд. Безвізовий в'їзд для українців продовжує діяти.

Влада Ірландії також пояснила, що бенефіціари тимчасового захисту в Ірландії не втратять захист, якщо не матимуть дійсного біометричного паспорта, однак їм знадобиться дійсний біометричний паспорт для повторного в’їзду в Ірландію, якщо вони планують подорожувати за межами країни.

У вересні минулого року Ірландія посіла третє місце серед країн ЄС за кількістю нових прибулих українців, які шукають міжнародного захисту через вторгнення РФ.

Нагадаємо, нещодавні зміни до положення щодо тимчасового захисту українців спонукають Ірландію перейти до плану «раціоналізації». Влада Ірландії має намір найближчими місяцями закрити «значну кількість» центрів розміщення біженців з України на тлі їхнього часткового звільнення після обмеження заходів підтримки українців у країні. 

До слова, Ірландія планує скоротити пенсії та виплати з інвалідності 2500 біженців з України. Про це повідомила міністерка соціального захисту Хізер Хамфріс. Скорочення допомоги стосуватиметься людей, які проживають у державному житлі з харчуванням.

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Теги: біженці українці документи паспорт Ірландія

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