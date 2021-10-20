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    У роботі Instagram стався глобальний збій

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    Користувачі Instagram почали скаржитися на проблеми з роботою сервісу - У роботі Instagram стався глобальний збій
    Користувачі Instagram почали скаржитися на проблеми з роботою сервісу
    фото з відкритих джерел

    Користувачі соцмережі скаржаться на роботу програми, а також на проблеми із завантаженням фотографій і stories

    У середу ввечері, 20 жовтня, користувачі соціальної мережі Instagram почали скаржитися на проблеми з роботою сервісу. Про це повідомляє Downdetector.

    Зокрема, користувачі соцмережі скаржаться на роботу програми, а також на проблеми із завантаженням фотографій і stories. Також виникають проблеми з роботою сайту соцмережі.

    Найбільше на проблеми в роботі сервісу скаржаться користувачі США. Однак проблеми з роботою мережі спостерігаються і в Мексиці, Британії, Німеччині, Франції та Україні.

    графіка: Downdetector
    графіка: Downdetector

    Раніше повідомлялося, що в Instagram з'являться нові функції.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Натомість Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

    Також у роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій. Ще 5 жовтня в роботі сервісу Outlook стався збій.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

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    Теги: інтернет соціальні мережі Instagram
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    У роботі Instagram стався глобальний збій