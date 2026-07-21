Алькарас став героєм соцмереж після фіналу Чемпіонату світу 2026

Колишній лідер світового рейтингу палко підтримував Іспанію на трибунах у Нью-Джерсі

Експерша ракетка світу Карлос Алькарас опинився в центрі уваги під час фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу, у якому збірна Іспанії в додатковий час перемогла Аргентину. Про це повідомляє «Главком».

Вірусна реакція на забитий гол

Перед початком матчу на стадіоні MetLife Алькарас разом із південнокорейською акторкою Чон Хо Йон взяв участь у церемонії відкриття, винісши на поле Кубок світу. Після цього чотириразовий переможець турнірів Grand Slam спостерігав за грою з трибун.

На 96-й хвилині за рахунку 0:0 Ніко Вільямс відправив м'яч у ворота Аргентини після передачі Мікеля Меріно. Переконаний, що Іспанія щойно вирвала перемогу, Алькарас емоційно відсвяткував забитий м'яч. Однак уже за кілька секунд словенський арбітр Славко Вінчич скасував взяття воріт, зафіксувавши фол Меріно на Ніколасі Отаменді.

Carlos Alcaraz with one of the best reactions ever



Going to be seeing this one used a lot



😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5U3dFkjDwC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 19, 2026

Саме реакція тенісиста, який за лічені миті пройшов шлях від ейфорії до повного розчарування, миттєво стала вірусною. Камери трансляції зафіксували зміну емоцій Алькараса, а відео швидко поширилося в соцмережах, зібравши мільйони переглядів. Користувачі жартували, що іспанець «став живим мемом», а його вираз обличчя ідеально передав почуття всіх уболівальників збірної Іспанії в той момент.

Втім, привід для справжнього святкування у спортсмена все ж з'явився. На 106-й хвилині Ферран Торрес забив переможний гол, який приніс Іспанії другий титул чемпіона світу. Після фінального свистка Алькарас спустився на поле, щоб особисто привітати футболістів із тріумфом.

Позитивні сигнали щодо здоров'я іспанця

Уболівальники також звернули увагу на ще одну деталь. Під час фіналу тенісист уже не носив фіксатор на зап'ястку, що може свідчити про успішне відновлення після травми. Очікується, що найближчим часом Алькарас розпочне підготовку до турніру ATP Masters 1000 у Цинциннаті, де виступатиме в статусі чинного чемпіона.

Нагадаємо, що Алькарас втратив можливість стати лідером світового рейтингу через зняття з турніру в Барселоні.