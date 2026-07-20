Емоції чемпіонів. Як Іспанія святкувала перемогу на Чемпіонаті світу 2026

Іспанці святкували разом з відомими гостями на трибунах

Новоспечені чемпіони світу шалено раділи своєму успіху

Після перемоги Іспанії над Аргентиною у фіналі Чемпіонату світу 2026 футболісти, легенди збірної та члени королівської родини емоційно святкували історичний тріумф «Фурії Рохи». Про це повідомляє «Главком».

Після фінального свистка головними героями вечора стали гравці збірної Іспанії, які не стримували емоцій. Футболісти обіймалися просто на полі, фотографувалися з трофеєм і разом із тисячами вболівальників святкували історичну перемогу.

Автор єдиного гола Ферран Торрес одним з перших отримав кубок чемпіонів світу 2026 фото: Getty Images

На трибунах радість розділили король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція. Монарх емоційно святкував успіх національної команди, аплодуючи після фінального свистка, тоді як королева із посмішкою спостерігала за тріумфом «Фурії Рохи».

Іспанського монарха Феліпе VI помітили з шарфом у кольорах збірної Іспанії фото: Getty Images

Королева Іспанії Летиція святкує перемогу фото: Getty Images

Серед почесних гостей фіналу були й легенди іспанського футболу. На трибунах разом зібралися Хесус Навас, Давід Вілья, Мішель Сальгадо, Серхіо Рамос, Фернандо Льоренте, Хаві та Андрес Іньєста – футболісти, які у різні роки творили найуспішнішу епоху в історії збірної Іспанії. Після перемоги вони із захопленням святкували разом із уболівальниками.

Іспанські легенди приїхали підтримати своїх співвітчизників у фіналі Чемпіонату світу 2026 фото: Getty Images

Окрему увагу фотографів привернув Серхіо Рамос, який емоційно реагував на кожен вирішальний момент фіналу, а після завершення матчу щиро радів черговому тріумфу своєї національної команди та потримав кубок чемпіонів своїми руками.

Серхіо Рамос був у складі команди Іспанії, яка здобула перемогу на Чемпіонаті світу 2010 фото: Getty Images

Зовсім іншими були емоції в таборі Аргентини. Лідер команди Ліонель Мессі після фінального свистка виглядав пригніченим. Капітан «альбіселесте» важко переживав поразку у вирішальному матчі, залишившись без омріяного другого титулу чемпіона світу.

Ліонель Мессі не зумів завоювати титул чемпіона світу вдруге поспіль фото: Getty Images

Після завершення фіналу традиційно відбулося вшанування суддівської бригади. Головний арбітр Славко Вінчич, його асистенти Томаж Кланчник та Андраж Ковачич, а також резервні арбітри Мохаммад Алкалаф і Адхам Махадмех отримали пам'ятні відзнаки за роботу на головному матчі турніру.

Суддівська бригада на чолі зі Славко Вінчичем отримала пам'ятні медалі з турніру фото: Getty Images

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.