Емоції чемпіонів. Як Іспанія святкувала перемогу на Чемпіонаті світу 2026
Новоспечені чемпіони світу шалено раділи своєму успіху
Після перемоги Іспанії над Аргентиною у фіналі Чемпіонату світу 2026 футболісти, легенди збірної та члени королівської родини емоційно святкували історичний тріумф «Фурії Рохи». Про це повідомляє «Главком».
Після фінального свистка головними героями вечора стали гравці збірної Іспанії, які не стримували емоцій. Футболісти обіймалися просто на полі, фотографувалися з трофеєм і разом із тисячами вболівальників святкували історичну перемогу.
На трибунах радість розділили король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція. Монарх емоційно святкував успіх національної команди, аплодуючи після фінального свистка, тоді як королева із посмішкою спостерігала за тріумфом «Фурії Рохи».
Серед почесних гостей фіналу були й легенди іспанського футболу. На трибунах разом зібралися Хесус Навас, Давід Вілья, Мішель Сальгадо, Серхіо Рамос, Фернандо Льоренте, Хаві та Андрес Іньєста – футболісти, які у різні роки творили найуспішнішу епоху в історії збірної Іспанії. Після перемоги вони із захопленням святкували разом із уболівальниками.
Окрему увагу фотографів привернув Серхіо Рамос, який емоційно реагував на кожен вирішальний момент фіналу, а після завершення матчу щиро радів черговому тріумфу своєї національної команди та потримав кубок чемпіонів своїми руками.
Зовсім іншими були емоції в таборі Аргентини. Лідер команди Ліонель Мессі після фінального свистка виглядав пригніченим. Капітан «альбіселесте» важко переживав поразку у вирішальному матчі, залишившись без омріяного другого титулу чемпіона світу.
Після завершення фіналу традиційно відбулося вшанування суддівської бригади. Головний арбітр Славко Вінчич, його асистенти Томаж Кланчник та Андраж Ковачич, а також резервні арбітри Мохаммад Алкалаф і Адхам Махадмех отримали пам'ятні відзнаки за роботу на головному матчі турніру.
Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.
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