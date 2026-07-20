Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Емоції чемпіонів. Як Іспанія святкувала перемогу на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Емоції чемпіонів. Як Іспанія святкувала перемогу на Чемпіонаті світу 2026
Іспанці святкували разом з відомими гостями на трибунах
фото: Getty Images

Новоспечені чемпіони світу шалено раділи своєму успіху

Після перемоги Іспанії над Аргентиною у фіналі Чемпіонату світу 2026 футболісти, легенди збірної та члени королівської родини емоційно святкували історичний тріумф «Фурії Рохи». Про це повідомляє «Главком».

Після фінального свистка головними героями вечора стали гравці збірної Іспанії, які не стримували емоцій. Футболісти обіймалися просто на полі, фотографувалися з трофеєм і разом із тисячами вболівальників святкували історичну перемогу. 

Автор єдиного гола Ферран Торрес одним з перших отримав кубок чемпіонів світу 2026
Автор єдиного гола Ферран Торрес одним з перших отримав кубок чемпіонів світу 2026
фото: Getty Images

На трибунах радість розділили король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція. Монарх емоційно святкував успіх національної команди, аплодуючи після фінального свистка, тоді як королева із посмішкою спостерігала за тріумфом «Фурії Рохи».

Іспанського монарха Феліпе VI помітили з шарфом у кольорах збірної Іспанії
Іспанського монарха Феліпе VI помітили з шарфом у кольорах збірної Іспанії
фото: Getty Images
Королева Іспанії Летиція святкує перемогу
Королева Іспанії Летиція святкує перемогу
фото: Getty Images

Серед почесних гостей фіналу були й легенди іспанського футболу. На трибунах разом зібралися Хесус Навас, Давід Вілья, Мішель Сальгадо, Серхіо Рамос, Фернандо Льоренте, Хаві та Андрес Іньєста – футболісти, які у різні роки творили найуспішнішу епоху в історії збірної Іспанії. Після перемоги вони із захопленням святкували разом із уболівальниками.

Іспанські легенди приїхали підтримати своїх співвітчизників у фіналі Чемпіонату світу 2026
Іспанські легенди приїхали підтримати своїх співвітчизників у фіналі Чемпіонату світу 2026
фото: Getty Images

Окрему увагу фотографів привернув Серхіо Рамос, який емоційно реагував на кожен вирішальний момент фіналу, а після завершення матчу щиро радів черговому тріумфу своєї національної команди та потримав кубок чемпіонів своїми руками. 

Серхіо Рамос був у складі команди Іспанії, яка здобула перемогу на Чемпіонаті світу 2010
Серхіо Рамос був у складі команди Іспанії, яка здобула перемогу на Чемпіонаті світу 2010
фото: Getty Images

Зовсім іншими були емоції в таборі Аргентини. Лідер команди Ліонель Мессі після фінального свистка виглядав пригніченим. Капітан «альбіселесте» важко переживав поразку у вирішальному матчі, залишившись без омріяного другого титулу чемпіона світу.

Ліонель Мессі не зумів завоювати титул чемпіона світу вдруге поспіль
Ліонель Мессі не зумів завоювати титул чемпіона світу вдруге поспіль
фото: Getty Images

Після завершення фіналу традиційно відбулося вшанування суддівської бригади. Головний арбітр Славко Вінчич, його асистенти Томаж Кланчник та Андраж Ковачич, а також резервні арбітри Мохаммад Алкалаф і Адхам Махадмех отримали пам'ятні відзнаки за роботу на головному матчі турніру.

Суддівська бригада на чолі зі Славко Вінчичем отримала пам'ятні медалі з турніру
Суддівська бригада на чолі зі Славко Вінчичем отримала пам'ятні медалі з турніру
фото: Getty Images

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Теги: король Давід Вілья Хесус Навас Фернандо Льоренте Фернандо Серхіо Рамос Ліонель Мессі Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кріштіану Роналду відзначився історичним дублем в матчі проти Узбекистану
Велич Мессі, повернення Роналду та Viking Row. Підсумки другого туру Чемпіонату світу 2026
24 червня, 10:15
Ліонель Мессі в матчі проти Алжиру відзначився хет-триком, але міг заробити і червону картку
Алжир подав скаргу до ФІФА на суддівство: чи очікують Мессі санкції?
20 червня, 13:46
Ліонель Мессі забив історичний 17-й гол на чемпіонатах світу
Аргентина з історичними голами Мессі обіграла Австрію в матчі Чемпіонату світу 2026
22 червня, 22:09
Ліонель Мессі забив три голи в матчі проти Алжиру
Бомбардири Чемпіонату світу 2026: хто очолює гонку після двох турів
24 червня, 11:21
Однією з головних спортивних подій липня, в якій братимуть участь українці, стане Чемпіонат світу з фехтування
Календар головних спортивних подій на липень
1 липня, 12:26
Сльози радості Ліонеля Мессі після камбеку з «фараонами»
Мессі перевершив досягнення Марадони на чемпіонатах світу
7 липня, 22:29
Епізод між Ліонелем Мессі та Джудом Беллінгемом показав, наскільки напруженим був матч між Англією та Аргентиною
Битва «десяток»: Мессі та Беллінгем влаштували суперечку під час матчу Чемпіонату світу
16 липня, 02:52
Кіліан Мбаппе завершив ЧС-2026 з історичним досягненням
Мбаппе випередив Мессі у списку найкращих бомбардирів в історії Чемпіонатів світу
Вчора, 10:24
На мундіалі Мессі провів сім матчів – забив вісім голів і зробив чотири результативні передачі.
ЗМІ повідомили, хто був визнаний найкращим гравцем Чемпіонату світу з футболу
Вчора, 13:58

Новини

ФІФА назвала найкращих гравців Чемпіонату світу 2026
ФІФА назвала найкращих гравців Чемпіонату світу 2026
Емоції чемпіонів. Як Іспанія святкувала перемогу на Чемпіонаті світу 2026
Емоції чемпіонів. Як Іспанія святкувала перемогу на Чемпіонаті світу 2026
Перше в історії чемпіонатів світу музичне шоу по перерві: фоторепортаж події
Перше в історії чемпіонатів світу музичне шоу по перерві: фоторепортаж події
Шістнадцять років очікування! Стало відоме ім'я чемпіона світу 2026
Шістнадцять років очікування! Стало відоме ім'я чемпіона світу 2026
Збірна Аргентини встановила хуліганський рекорд фіналів Чемпіонату світу
Збірна Аргентини встановила хуліганський рекорд фіналів Чемпіонату світу
Іспанія стала чемпіоном світу з футболу
Іспанія стала чемпіоном світу з футболу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
74K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
63K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua