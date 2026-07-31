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ЄС зажадав призупинити участь Іспанії в Шенгені: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС зажадав призупинити участь Іспанії в Шенгені: причина
Тисячі мігрантів прорвалися до Іспанії морем і через паркан
фото: Reuters

Кілька європейських країн звинуватили Мадрид у неспроможності захистити зовнішній кордон ЄС після загострення міграційної кризи в Сеуті

Кілька європейських країн закликала призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні через масштабну міграційну кризу в автономному місті Сеута. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Іспанія має якнайшвидше відновити контроль над ситуацією та виконати свої зобов'язання в межах Шенгенської співпраці.

«Якщо розвиток подій створить ризики для безпеки чи міграційної ситуації у Швеції, уряд готовий вжити необхідних заходів для забезпечення порядку та контролю», – заявив він.

Міністр внутрішніх справ Нідерландів Том Берендсен також висловив занепокоєння ситуацією в Сеуті. За його словами, Іспанія має зробити все необхідне для захисту зовнішніх кордонів Європейського Союзу, а Марокко – вжити відповідних заходів зі свого боку.

«Ми розраховуємо, що Іспанія зробить усе необхідне для захисту зовнішніх кордонів ЄС, а Марокко також вживе необхідних заходів», – зазначив Берендсен.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен закликала всі країни ЄС підтримати пропозицію Італії щодо призупинення участі Іспанії в Шенгенській зоні. За її словами, Рим уже розглядає таку можливість, про що раніше заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

«Іспанія повністю не змогла захистити зовнішній кордон Шенгенської зони від нелегальної міграції. Так не може тривати. Усі європейські країни повинні підтримати пропозицію Мелоні. Країни, які не виконують своїх зобов’язань щодо захисту своїх зовнішніх кордонів, не можуть бути членами Шенгенської зони», – написала Рантанен у соцмережі X.

Фінська посадовиця також заявила, що події в Сеуті свідчать про «абсолютний провал» міграційної політики Іспанії. Вона назвала ситуацію, яка склалася 30 липня, «міграційним вторгненням».

Сеута є іспанським автономним містом на північному узбережжі Африки та одним із ключових пунктів зовнішнього кордону Європейського Союзу. Через своє розташування місто регулярно стає одним із головних маршрутів нелегальної міграції до ЄС. Загострення ситуації в Сеуті неодноразово ставало причиною політичних суперечок між європейськими країнами щодо ефективності охорони зовнішніх кордонів Шенгенської зони.

Поштовхом до таких заяв стали події 30 липня, коли сотні мігрантів незаконно перетнули кордон із Марокко до іспанського анклаву Сеута. На кадрах, оприлюднених місцевими ЗМІ, видно натовпи людей, які біжать пляжами і проходять уздовж хвилерізів. У відповідь Мадрид направив до регіону додаткові сили безпеки та військових, аби взяти ситуацію під контроль і запобігти новим проривам через кордон.

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Теги: Іспанія Шенгенская зона Європейський Союз

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