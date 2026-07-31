США запідозрили Іран у кібератаках на системи водопостачання

Американські спецслужби розслідують масштабну атаку на критичну інфраструктуру та не виключають причетності пов'язаних із Тегераном хакерів

Американські спецслужби запідозрили Іран у причетності до масштабної кібератаки на системи водопостачання у штаті Міннесота. Під удар потрапили понад 30 муніципальних об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

ФБР розслідує інцидент

За інформацією видання, Федеральне бюро розслідувань проводить розслідування інциденту, який стався на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном. Водночас американська розвідка поки не має остаточних доказів причетності Ірану до атаки.

Як зазначає The Washington Post, федеральні органи кібербезпеки вже кілька місяців попереджають про активність іранських хакерів, які атакують підключені до інтернету системи управління об'єктами водопостачання та енергетики США. У деяких випадках такі атаки вже призводили до перебоїв у роботі критичної інфраструктури.

Директор із дослідження загроз компанії Dataminr Джо Словік повідомив, що спроби проникнення до систем критичної інфраструктури почали фіксуватися майже одразу після американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого.

«Це не таємниця, що такі події відбуваються ще з весни. У багатьох секторах критичної інфраструктури були перебої. Це серйозна справа», – сказав він.

Що відомо про кібератаки

За даними влади Міннесоти, кібератаки відбулися 26-27 липня. Через одну з них система водопостачання тимчасово припинила роботу, а на іншому об'єкті були порушені віддалені датчики. Водночас чиновники наголосили, що підстав змінювати режим споживання питної води немає.

Департамент інформаційних технологій штату разом із муніципалітетами, які постраждали від атаки, співпрацює з федеральними органами для обміну інформацією про загрози та ліквідації наслідків інциденту.

Експерти пояснили можливу мету атак

Керівник розвідувального підрозділу компанії Dragos Курт Годетт звернув увагу, що цілями хакерів стали невеликі комунальні підприємства, які використовували підключені до інтернету контролери із заводськими паролями. «Це дуже легка здобич», – зазначив він.

За словами експерта, аналогічний сценарій уже застосовувався наприкінці 2023 року під час кібератаки на муніципальну водонасосну станцію в штаті Пенсильванія. Тоді відповідальність взяла на себе група CyberAv3ngers, яку пов'язують із Корпусом вартових ісламської революції.

Керівник відділу аналізу загроз компанії Sublime Security Алекс Орлеан вважає, що головною метою таких операцій є психологічний тиск.

«По-перше, це американський народ: мета – змусити нас запанікувати та налаштувати громадську думку проти війни, створивши враження, що вона не варта таких витрат, хоча насправді наші системи досить стійкі», – сказав Орлеан. «По-друге, це сам іранський режим. Вони хочуть показати своїм керівникам, що роблять свій внесок у військові зусилля», – додав він.

Нагадаємо, американські федеральні служби безпеки раніше повідомили про різке зростання активності хакерських угруповань, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції. За даними CISA, FBI, NSA та Міністерства енергетики США, зловмисники дедалі частіше атакують об'єкти критичної інфраструктури, зокрема системи водопостачання, енергетики та державні установи, використовуючи вразливості контролерів PLC і систем SCADA, що вже призводило до перебоїв у роботі та фінансових втрат.