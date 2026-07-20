Шістнадцять років очікування! Стало відоме ім'я чемпіона світу 2026

Переможця матчу вирішив один момент під час додаткових 30 хвилин фіналу

Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Іспанія від перших хвилин захопила ініціативу, змушуючи Аргентину переважно оборонятися, однак команда Ліонеля Скалоні по турніру демонструвала, наскільки небезпечним може бути її прагматичний стиль гри. Проте перший момент усе ж був за «Червоною фурією», коли Ламін Ямаль не зміг переграти Еміліано Мартінеса після гострого моменту. Щоправда, майже відразу Ліонель Мессі ледь не вискочив сам на сам, проте Унаї Сімон вчасно залишив ворота й ліквідував загрозу.

До перерви Іспанія тиснула на суперника, контролюючи м'яч і поступово знаходячи вільні зони. Дані Ольмо, Марк Кукурелья та Мікель Оярсабаль неодноразово загрожували воротам, але щоразу на заваді ставав Еміліано Мартінес. Аргентина ж відповідала рідкісними, але потенційно небезпечними контратаками, намагаючись використовувати швидкість своїх лідерів. Наприкінці першого тайму команда Скалоні зазнала кадрової втрати – через пошкодження поле залишив Лісандро Мартінес, а на заміну вийшов Ніколас Отаменді.

Після перерви тиск Іспанії лише посилився. Вихід Педрі та Феррана Торреса додав швидкості атакам, а Ламін Ямаль регулярно загострював гру на фланзі. Аргентинці дедалі глибше притискалися до власних воріт, тоді як Еміліано Мартінес раз за разом рятував свою команду. Голкіпер парирував небезпечний удар Дані Ольмо, впорався зі спробою Педрі, а найяскравіший момент стався після удару Кубарсі: воротар відбив м'яч перед собою, але Мікель Меріно з кількох метрів не зміг відправити його у сітку. Не менш небезпечно головою пробивали Ферран Торрес і Аймерік Лапорт, однак аргентинський воротар залишався бездоганним.

Еміліано Мартінес був справжньою стіною у матчі проти Іспанії фото: Getty Images

Аргентина майже не створювала моментів після перерви, натомість зробила ставку на дисципліну, заміни та боротьбу в кожному епізоді. Матч став дедалі жорсткішим, не обійшлося без штовханини в центрі поля та кількох жовтих карток, які отримали Леандро Паредес і Енцо Фернандес. Важливою для аргентинців стала й пауза на водопій у середині другого тайму, яка дозволила команді трохи збити темп атак суперника.

Попри тотальну перевагу Іспанії за володінням м'ячем і кількістю небезпечних моментів, пробити Еміліано Мартінеса їй так і не вдалося. Аргентинський голкіпер провів один із найкращих матчів турніру, а його команда витримала шалений тиск суперника. Через це основний час завершився без голів, але передував цьому прикрий епізод для Аргентини: Енцо Фернандес спершу заробив жовту картку за суперечки з арбітром, а за кілька хвилин жорстко збив Кубарсі й отримав друге попередження, залишивши Аргентину вдесятьох.

Енцо Фернандес отримав необов'язкове вилучення у фіналі Чемпіонату світу фото: Getty Images

Іспанія перенесла свій тиск і в овертайм, одразу змусивши Аргентину оборонятися. На 93-й хвилині Ніко Вільямс був близький до гола, але Еміліано Мартінес вкотре врятував свою команду після удару головою. Незабаром іспанці все ж відправили м'яч у сітку, однак святкування швидко змінилося розчаруванням: VAR підтвердив порушення правил з боку Меріно, і взяття воріт було скасоване.

Поки Аргентина намагалася збити темп і освіжила склад заміною Альвареса на Сенесі, Іспанія відповіла виходом Еріка Гарсії та Субіменді. Наприкінці першого овертайму команда де ла Фуенте ще раз була за крок від успіху, але удар Меріно головою після чергової подачі Вільямса пройшов у лічених сантиметрах від стійки. Попри безперервний тиск іспанців, перший додатковий тайм завершився без голів, залишивши інтригу перед вирішальними 15 хвилинами.

Після безгольового першого овертайму Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Ферран Торрес вирішив долю фінального матчу фото: Getty Images

Аргентина була змушена йти вперед у пошуках порятунку, але її атаки залишалися малоефективними. Макаллістер отримав зауваження після грубого фолу, тоді як Іспанія не припиняла шукати шансів у швидких випадах. На 113-й хвилині Торрес, здавалося, остаточно зняв питання про переможця, реалізувавши вихід віч-на-віч із воротарем, але арбітр зафіксував офсайд.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

Чемпіонат світу 2026. Фінал

Іспанія – Аргентина 1:0 (0:0)

Голи: Торрес (106)

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