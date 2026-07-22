Тріумф Іспанії на Чемпіонаті світу 2026 принесе економіці країни понад €4 млрд

Економісти зробили позитивний прогноз після перемоги Іспанії на турнірі

Перемога збірної Іспанії на Чемпіонаті світу 2026 матиме не лише спортивний, а й потужний ефект на економіку країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Неочікуваний вплив футболу

За оцінками фінансових аналітиків, перемога над Аргентиною у фіналі може забезпечити економіці країни близько 4 млрд євро додаткового приросту протягом найближчих шести місяців.Такий прогноз ґрунтується на дослідженні економіста Марко Мелло з Абердинського університету, який проаналізував дані Чемпіонатів світу з 1961 року. Висновки свідчать, що країни-переможці в середньому отримують додатковий приріст ВВП приблизно на 0,48 відсоткового пункту протягом двох кварталів після фіналу.

Основною причиною такого ефекту економісти називають не внутрішнє святкування, а зростання міжнародного інтересу до країни. Після перемоги на мундіалі експорт товарів і послуг, за статистикою, збільшується на 5-6% порівняно з щорічними тенденціями. З огляду на те, що ВВП Іспанії перевищує 1,6 трлн євро, директор Freedom24 Iberia Педро Санта Крус оцінив потенційний економічний ефект приблизно у 4 млрд євро.

Податкові надходження після перемоги

Окрім непрямих вигод, Королівська іспанська футбольна федерація отримає від ФІФА рекордні 50 млн доларів призових за перемогу на турнірі. Частина цих коштів також надійде до бюджету країни у вигляді податкових платежів. Під час Чемпіонату світу в Іспанії вже спостерігалося пожвавлення економічної активності. За даними аналітиків, кількість транзакцій у барах і ресторанах під час матчів збірної зростала в середньому на 36%, а в окремих містах, зокрема Севільї, – до 66%.

Водночас економісти закликають не переоцінювати вплив спортивного успіху. Більшість додаткових витрат під час турніру є лише перерозподілом споживання, а не створенням нової економічної активності. Крім того, досвід перемоги Іспанії на Чемпіонаті світу 2010 року показав, що футбольний тріумф не здатен компенсувати глибокі структурні проблеми економіки.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу 2026 приніс мільйонні прибутки не лише футболістам, а й світовим знаменитостям.