Лондон визнав проблеми з модернізацією армії

Військове керівництво країни попередило, що затримки з переозброєнням можуть вплинути на готовність до нових загроз

У Великій Британії зростає занепокоєння через темпи модернізації збройних сил. Представники військового керівництва країни вважають, що затримки з реалізацією оборонних програм можуть негативно вплинути на здатність держави реагувати на сучасні виклики безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Особливе занепокоєння викликають темпи виконання довгострокових планів розвитку оборонного сектору. Йдеться про оновлення військової техніки, розширення можливостей армії та посилення обороноздатності країни в умовах зростання міжнародної напруги.

Однією з головних проблем британські медіа називають затримки з бюджетним плануванням та погодженням фінансування між різними державними структурами. Через це сповільнюється реалізація програм закупівлі озброєння, модернізації військової інфраструктури та підвищення боєготовності збройних сил.

Як зазначають британські ЗМІ, голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон висловив занепокоєння тим, що країна може не встигати адаптуватися до темпів зміни безпекового середовища.

Військове керівництво наголошує, що ситуація в Європі швидко змінюється, а загрози стають дедалі складнішими. Особливу увагу приділяють ризикам, пов'язаним із Росією, а також кібербезпеці та гібридним атакам.

На цьому тлі у Великій Британії вважають критично важливим прискорення оборонних реформ та реалізацію вже затверджених програм переозброєння.

Окремо наголошується, що оборонні інвестиційні проєкти є важливою складовою британських зобов'язань у межах НАТО. Саме вони мають забезпечити модернізацію армії та збереження ролі країни як одного з провідних військових партнерів Альянсу.

Водночас експерти оборонної галузі попереджають, що будь-які затримки з ухваленням політичних рішень або виділенням фінансування можуть позначитися на здатності британських збройних сил оперативно реагувати на кризові ситуації.

До слова, Велика Британія та Франція завершили узгодження плану багатонаціональної місії з розмінування Ормузької протоки. До операції можуть приєднатися ще 15 країн, які вже виділили персонал та необхідні ресурси.

Військові планувальники з низки держав перебувають на фінальному етапі підготовки операції з очищення протоки від морських мін. Коаліція з 15 держав уже погодила участь у місії. Частина країн має намір долучитися через кілька тижнів після її початку, щоб гарантувати безпечне проходження комерційних суден.

Водночас підготовка ще не завершена остаточно. Організатори продовжують шукати додаткове обладнання, зокрема судна забезпечення та технічної підтримки.