«Цю війну час завершувати»: Зеленський розповів про успішні удари дронів по Росії

Українські Сили оборони продовжують методично знищувати військово-економічний потенціал країни-агресора

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення масштабної та скоординованої спецоперації, в межах якої вітчизняні безпілотники успішно атакували стратегічні мілітарні та логістичні об'єкти РФ на відстані до тисячі кілометрів від лінії фронту. Глава держави наголосив, що оскільки Кремль відмовляється від дипломатичного врегулювання, відповіддю України є безальтернативне силове примушення ворога до миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 км до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 км до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі», – розповів Зеленський.

Президент окремо відзначив, що ці вагомі результати стали можливими завдяки плануванню та спільній скоординованій роботі трьох ключових оборонних та безпекових структур України: Збройних Сил України, Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ.

«Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність», – підкреслив Зеленський.

Як відомо, у ніч проти 6 червня, паралельно з масованими нальотами безпілотників на Кронштадт та об'єкти в Санкт-Петербурзі, потужна пожежа із затяжною детонацією спалахнула у Ломоносовському районі Ленінградської області РФ. Епіцентром став закритий військовий об'єкт у селищі Велика Іжора, розташованому на південному березі Фінської затоки.

Нагадаємо, у Тюмені спалахнула масштабна пожежа на території Антипінського нафтопереробного заводу – одного з найбільших приватних НПЗ у Російській Федерації. Очевидці повідомляють про серію вибухів, після яких над підприємством піднявся велетенський стовп вогню та густого чорного диму.