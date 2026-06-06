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Удар по сибірському тилу РФ: у Тюмені палає нафтозавод

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Удар по сибірському тилу РФ: у Тюмені палає нафтозавод
У Тюмені горить Антипинський НПЗ
фото: скріншот з відео

Географія ударів по російському паливно-енергетичному комплексу продовжує стрімко зміщуватися вглиб території

У Тюмені спалахнула масштабна пожежа на території Антипінського нафтопереробного заводу – одного з найбільших приватних НПЗ у Російській Федерації. Очевидці повідомляють про серію вибухів, після яких над підприємством піднявся велетенський стовп вогню та густого чорного диму. Про це повідомляє «Главком».

За попередніми даними, вогонь охопив велику технологічну установку переробки нафти.

Антипінський нафтопереробний завод є унікальним за своїми масштабами промисловим об'єктом Західного Сибіру. Будучи найбільшим приватним НПЗ у країні, він має колосальні операційні показники:

  • Проєктна потужність підприємства перевищує 9 млн тонн сирої нафти на рік;
  • Глибина переробки нафти на заводі сягала рекордних для РФ 98%, що дозволяло випускати дизельне паливо стандарту Євро-5, бензин та інші високооктанові нафтопродукти.
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Завод відіграє важливу роль у наповненні внутрішнього ринку Російської Федерації та безпосередньому забезпеченні пальним військових частин Північного та Центрального військових округів РФ. Знищення або тривалий вивід із ладу його потужностей позбавляє логістичні центри окупантів великих обсягів готового палива.

Виведення з ладу навіть однієї ключової установки на такому гіганті, як Антипінський НПЗ, ланцюговою реакцією б'є по всій паливній системі РФ. Подібне високотехнологічне обладнання є унікальним, а через жорсткі міжнародні санкції та обмеження на імпорт західних компонентів, Росія не здатна оперативно ремонтувати або замінювати знищені вузли.

Для російського уряду це означає неминуче виникнення локального дефіциту світлих нафтопродуктів, зростання гуртових цін на бензин та додаткове навантаження на інші нафтопереробні заводи, які й без того регулярно опиняються під ударами. Кожен такий інцидент у тилу ворога планомірно зменшує економічний та ресурсний потенціал Кремля, необхідний для ведення затяжної війни.

Нагадаємо, вночі 6 червня безпілотники атакували паливну інфраструктуру території Кубані. Об'єктом масованої атаки безпілотних літальних апаратів стала велика нафтобаза, розташована в Краснодарському краї РФ.

Цей паливний хаб відігравав важливу роль у забезпеченні горючо-мастильними матеріалами угруповань військ агресора на східному напрямку. Унаслідок влучань дронів на території підприємства спалахнула пожежа. Наліт безпілотників припав на промислову зону поблизу міста Усть-Лабінськ, що розташоване у східній частині Краснодарського краю, приблизно за 550 кілометрів від поточної лінії фронту в Україні.

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Теги: нафта росія

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