Євросоюз розпочав навчання по боротьбі з кіберзлочинністю

Навяаття спрямовані на тестування засобів реагування на можливі кібератаки

Віртуальний «напад» на Фінляндію стане частиною шеститижневих навчань, спрямованих на стрес-тестування кіберстійкості Європи

У Євросоюзі розпочали тестування системи кіберзахисту, змоделювавши атаку на вигадану енергокомпанію у Фінляндії. Про це повідомив портал Yahoo News з посиланням на матеріал Bloomberg.

Вказано, що ЄС у ході навчань має намір зміцнити свій цифровий захист через побоювання потенційних атак хакерів.

Віртуальний «напад» на Фінляндію стане частиною шеститижневих навчань, спрямованих на стрес-тестування кіберстійкості Європи, зміцнення готовності та співпраці між державами-членами, а також підвищення ефективності спільного реагування. Очікується, що випробування завершаться наприкінці лютого – на момент зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Оскільки країни ЄС тісно пов'язані одна з одною у цифровому просторі, потенційна атака хакерів на одну з країн може торкнутися й інших. Навчання націлені на те, щоб налагодити внутрішньоєвропейську співпрацю під час нападу хакерів.

Реакція ЄС передбачає активацію робочих груп держав-членів із кіберпитань для моніторингу впливу та виявлення причин кризи, а також для вжиття можливих заходів щодо пом'якшення наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

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