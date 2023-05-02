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Хакер зламав криптогаманці ФСБ та передав кошти українській армії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хакер зламав криптогаманці ФСБ та передав кошти українській армії
Щоб знайти гаманці російських спецслужб, хакер використав функцію, за допомогою якої документуються транзакції в блокчейні біткойна
фото: Shutterstock

Невідомий знищив біткойни зі знайдених гаманців на 300 тисяч доларів, а після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну став пересилати криптовалюту на боротьбу з російською агресією

Невідомий хакер викрив сотні криптогаманців, які контролювали федеральна служба безпеки та розвідка Росії. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на звіт Chainalysis.

Як зазначається, невідомий використав функцію, за допомогою якої документуються транзакції в блокчейні біткойна, щоб знайти гаманці російських спецслужб.

Дві адреси зламаних хакером криптогаманців були пов'язані з нападом на американську IT-компанію Solarwinds у 2020 році, через яку постраждали понад 200 організацій. У США ця кібератака вважається однією з найсерйозніших, що призвела до витоку даних із низки американських відомств.

Третій криптогаманець використовувався для оплати серверів, задіяних у кампанії дезінформації під час президентських виборів у США в 2016 році.

Повідомляється, що хакер знищив біткойни зі знайдених гаманців на 300 тисяч доларів. Однак після російського вторгнення в Україну він став пересилати криптовалюту в гаманці, які відкрив уряд України для збору коштів на боротьбу з російською агресією, розповіли в Chainalysis.

«Ця людина могла проникнути в структуру хакерів, які працюють на Росію, або могла бути співробітником російських спецслужб, яка перейшла на іншу сторону», – зазначається у звіті Chainalysis.

Нагадаємо, що США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами.

До слова, російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки. Через атаку російських хакерів з мережі Killnet, які атакували Євроконтроль, низка авіарейсів у Європі затримувалася

До слова, російська хакерська група Cold River влітку атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах Америки. На це вказують інтернет-записи, перевірені журналістами Reuters, а також п'ятьма експертами із кібербезпеки.

Читайте також: Мстислав Банік: Росія мала репутацію країни потужних хакерів. Але і тут провал
Теги: кібератака хакер ФСБ криптовалюта

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