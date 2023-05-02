Хакер зламав криптогаманці ФСБ та передав кошти українській армії

Щоб знайти гаманці російських спецслужб, хакер використав функцію, за допомогою якої документуються транзакції в блокчейні біткойна

Невідомий знищив біткойни зі знайдених гаманців на 300 тисяч доларів, а після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну став пересилати криптовалюту на боротьбу з російською агресією

Невідомий хакер викрив сотні криптогаманців, які контролювали федеральна служба безпеки та розвідка Росії. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на звіт Chainalysis.

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Як зазначається, невідомий використав функцію, за допомогою якої документуються транзакції в блокчейні біткойна, щоб знайти гаманці російських спецслужб.

Дві адреси зламаних хакером криптогаманців були пов'язані з нападом на американську IT-компанію Solarwinds у 2020 році, через яку постраждали понад 200 організацій. У США ця кібератака вважається однією з найсерйозніших, що призвела до витоку даних із низки американських відомств.

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Третій криптогаманець використовувався для оплати серверів, задіяних у кампанії дезінформації під час президентських виборів у США в 2016 році.

Повідомляється, що хакер знищив біткойни зі знайдених гаманців на 300 тисяч доларів. Однак після російського вторгнення в Україну він став пересилати криптовалюту в гаманці, які відкрив уряд України для збору коштів на боротьбу з російською агресією, розповіли в Chainalysis.

«Ця людина могла проникнути в структуру хакерів, які працюють на Росію, або могла бути співробітником російських спецслужб, яка перейшла на іншу сторону», – зазначається у звіті Chainalysis.

Нагадаємо, що США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами.

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До слова, російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки. Через атаку російських хакерів з мережі Killnet, які атакували Євроконтроль, низка авіарейсів у Європі затримувалася.

До слова, російська хакерська група Cold River влітку атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах Америки. На це вказують інтернет-записи, перевірені журналістами Reuters, а також п'ятьма експертами із кібербезпеки.